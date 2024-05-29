Uçakta rahatsızlanan Mike Tyson: Yüzde yüz iyi hissediyorum
Merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul maçı için geri sayım ederken Tyson'ın Miami'den Los Angeles'a giden uçakta rahatsızlandığı açıklanmıştı. Tyson sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Dünyaca ünlü eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve 27 yaşındaki ünlü Youtuber ve dövüşçü Jake Paul 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü ringde karşı karşıya gelecek.
Maç için meraklı bekleyiş devam ederken 57 yaşındaki Mike Tyson'ın, Pazar günü Miami'den Los Angeles'a giden uçakta rahatsızlandığı ortaya çıkmıştı.