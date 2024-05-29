Uçakta rahatsızlanan Mike Tyson: Yüzde yüz iyi hissediyorum

NE OLMUŞTU?

In Touch Weekly'nin haberine göre, uçağın Los Angeles'a inmesine yaklaşık 30 dakika kala Tyson hastalandı.

New York Post'a yapılan açıklamada "Neyse ki Bay Tyson gayet iyi. İnişten 30 dakika önce ülser nedeniyle midesi bulandı ve başı döndü" ifadelerine yer verildi.

Tyson'ın temsilcileri ayrıca Tyson'ın sağlık sorunu nedeniyle uçuşun ertelendiğini "Uçuşun gecikmesine tıbbi müdahalesinin neden olduğu yönündeki haber yanlıştır. Bu iki saatlik gecikme, uçaktaki klima sorunundan kaynaklanıyordu" sözleriyle yalanladı.