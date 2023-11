Aktivistler ve oyuncular Beyaz Saray önünde: Gazze için açlık grevi başlattılar

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ŞEY"

And Just Like That ve Sex And The City gibi yapımlarla tanınan Nixon, Amerikalıların önce Şükran Günü ardından da Noel tatili nedeniyle dikkatlerinin Gazze üzerinden başka yere çekildiğini, Gazze'de ateşkes çağrıları konusunda kazanılan ivmenin kaybedilmesinden endişe ettiğini belirtti.

Gazze'de İsrail saldırılarında son 7 haftada yüzde 70'i kadın ve çocuk 15 bin kişinin öldürülmesini "eşi benzeri görülmemiş şey" olarak nitelendiren Nixon, "Filistinlilerin öldürüldüğünü, bombalandığını ama aynı zamanda da açlığa mahkum edildiğini vurgulamak için bu açlık grevini başlattık." diye konuştu.