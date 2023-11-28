Aktivistler ve oyuncular Beyaz Saray önünde: Gazze için açlık grevi başlattılar
ABD'de bir grup yerel siyasetçi, aktivist ve oyuncu, Gazze'de "kalıcı ateşkes" talebiyle Beyaz Saray önünde 5 günlük açlık grevi başlattı.
Aralarında aktivistler, siyasetçiler ve oyuncuların bulunduğu bir grup, Beyaz Saray önünde açlık grevi başlattı.
Amerikalı oyuncu Cynthia Nixon, New York ve Delaware gibi eyaletlerden yerel siyasetçiler ve önde gelen Müslüman ve Yahudi sivil toplum kuruluşlarından aktivistlerle Beyaz Saray önünde başlattığı açlık grevine ilişkin konuştu.