Alelade Show'a katılan Danla Bilic’ten Kubilay Aka ile evlilik sorusuna net yanıt!

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Danla Bilic, ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’un son bölümüne konuk oldu. Bir süredir oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşayan ünlü isim, evlilik sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Alelade Show'a katılan Danla Bilic’ten Kubilay Aka ile evlilik sorusuna net yanıt! - 1

Star Tv’nin sevilen programı ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’, 29 Ekim Cumartesi akşamı altıncı bölümüyle ekranlara geldi. Danla Bilic konuk olduğu bölümde yaptığı evlilik itirafıyla gündeme geldi.

Alelade Show'a katılan Danla Bilic’ten Kubilay Aka ile evlilik sorusuna net yanıt! - 2

"KUBİLAY BENİM HAYATIM AMA ASLA EVLENMEM" 

Geçtiğimiz ay oyuncu Kubilay Aka (27) ile yeni bir aşka yelken açan sosyal medya fenomeni Danla Bilic (28), evlilik ile ilgili soruya; “Kubilay benim hayatım ama ben daha çok gencim. Asla evlenmem” yanıtını verdi.

Alelade Show'a katılan Danla Bilic’ten Kubilay Aka ile evlilik sorusuna net yanıt! - 3

Doğu Demirkol’un “Kubilay ciddi ama benim gördüğüm kadarıyla” sözleri üzerine de “O düşünebilir ama ben düşünmüyorum” dedi.

Alelade Show'a katılan Danla Bilic’ten Kubilay Aka ile evlilik sorusuna net yanıt! - 4

Daha önce Berat Demir, Yusuf Engin gibi isimlerle birlikte olan Danla Bilic, geçtiğimiz ay oyuncu Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin aşkları, Berkay’ın Kuruçeşme konserinde ortaya çıkmıştı.

Alelade Show'a katılan Danla Bilic’ten Kubilay Aka ile evlilik sorusuna net yanıt! - 5

Konser sonrası bir mekanda eğlenen ve çıkışta el ele görüntülenen Bilic ve Aka, soruları yanıtsız bırakmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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