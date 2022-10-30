Alelade Show'a katılan Danla Bilic’ten Kubilay Aka ile evlilik sorusuna net yanıt!

"KUBİLAY BENİM HAYATIM AMA ASLA EVLENMEM"

Geçtiğimiz ay oyuncu Kubilay Aka (27) ile yeni bir aşka yelken açan sosyal medya fenomeni Danla Bilic (28), evlilik ile ilgili soruya; “Kubilay benim hayatım ama ben daha çok gencim. Asla evlenmem” yanıtını verdi.