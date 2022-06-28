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Alessandra Ambrosio'nun Türkiye tatili

Haberler | 28.06.2022 - 08:08

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio (41) hem tatil hem iş için Marmaris'e geldi. D Maris Bay otelinde konaklayan yıldız model Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' şarkısı eşliğinde tatil karelerini de yayınlandı.

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Victoria's Secret eski meleği Alessandra Ambrosio, hem iş hem de tatil için Marmaris'e gitti.

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41 yaşındaki Ambrosio, Doğuş Grubu bünyesinde bulunan D Maris Bay tesisini tercih etti.

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Ambrosio, "Daha önce de Bodrum'a gelmiştim. Özellikle Mavi Tur çok özeldi. Şimdi de çok heyecanlıyım" dedi.

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Yıldız model tatilden birçok karesini yaklaşık 12 milyon takipçili Instagram hesabından Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' şarkısı eşliğinde yayınlandı.

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İki çocuk annesi Ambrosio, televizyon ve dergi için Türkiye'de birçok çalışmaya da imza atacak.

N-LIFE HABERLERİ

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