Alessandra Ambrosio'nun Türkiye tatili

Haberler | 28.06.2022 - 08:08
Victoria's Secret eski meleği Alessandra Ambrosio, hem iş hem de tatil için Marmaris'e gitti.
41 yaşındaki Ambrosio, Doğuş Grubu bünyesinde bulunan D Maris Bay tesisini tercih etti.
Ambrosio, "Daha önce de Bodrum'a gelmiştim. Özellikle Mavi Tur çok özeldi. Şimdi de çok heyecanlıyım" dedi.
Yıldız model tatilden birçok karesini yaklaşık 12 milyon takipçili Instagram hesabından Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' şarkısı eşliğinde yayınlandı.
İki çocuk annesi Ambrosio, televizyon ve dergi için Türkiye'de birçok çalışmaya da imza atacak.