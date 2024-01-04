Aleyna Tilki: Birileri benim sahneye çıkmamı istemiyor

Sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, "Prodüktörümü kasap bıçağıyla ikiye böldüler. Ölüm tehditleri aldım, beni korkutmaya çalıştılar ama ben korkmuyorum dedi.

Aleyna Tilki: Birileri benim sahneye çıkmamı istemiyor - 1

Aleyna Tilki katıldığı bir YouTube programında içini döktü. Tilki, "Birileri benim sahne yapmamı ve bu işten ekmek kazanmamı istemiyor. Tanıdık birileri bunlar. Sektörü domine eden insanlar. Başka sanatçıları kayırmak için yapıyorlar bunu. İsimlerini vermek istemiyorum, çünkü bu onlara yarar. Ama çok canımı sıkarlarsa çocukken başıma nelerin geldiğini anlatacağım. Kaç kere ölümden döndüm sahnede. Hiç kimse canımı umursamadı" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Aleyna Tilki: Birileri benim sahneye çıkmamı istemiyor - 2

"Şoförümün telefonundan da ölüm tehditleri aldım" diyen Tilki, "Konuştuğum için bana korku vermeye çalışıyorlar. Ama ben gerçekten korkmuyorum" ifadesini kullandı.

Aleyna Tilki: Birileri benim sahneye çıkmamı istemiyor - 3

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BİR ADAMIN BACAĞI KOPTU"

"Benim konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler. Gözümün önünde bir adamın bacağı koptu. Sahneye bıçakla biri de atladı. Beni çöp gibi sahneye de attılar" diye Tilki, bir yurt dışı konserinin de engellendiğini öne sürdü:

"Afişler bile hazırdı. Birisi benim o konsere çıkmamı istemedi. Bu sektörden nefret ediyorum, meslektaşlarımdan değil ama sektörü domine edip yön verebileceğini düşünen insanlardan. nefret ediyorum."

Aleyna Tilki: Birileri benim sahneye çıkmamı istemiyor - 4

Aleyna Tilki geçen günlerde de sosyal medyada yayınladığı videoda "Sahnelere çıkmam engelleniyor" demişti.

Bu videodan sonra hayranlarının kendisine destek verdiğini söyledi.

Aleyna Tilki: Birileri benim sahneye çıkmamı istemiyor - 5

23 yaşındaki şarkıcı, "Bu sektörü domine eden insanlara toplumun onlardan daha güçlü olduğunu gösterdim. Benim jenarasyonumdan, benim ruhuma ait insanlarla bu sektörü biraz değiştirmeyi kafaya taktım" dedi. 

Aleyna Tilki: Birileri benim sahneye çıkmamı istemiyor - 6

"Sektörü donmine eden insanlar başka sanatçıları, benim jenerasyonumdan öncekileri kayırmak için yapıyorlar bunu" iddiasında bulunan Tilki, şunları söyledi:

"Sanki bana büyü yapıyorlar, beni susturuyorlar. Benim jenarasyonumdan donanımlı, dil bilen, yanımda çalışan insanlar var. İzin vermiyoırlar, bırakmıyorlar güzel güzel konserler yapalım. Sektöre biz de yön verelim, daha güzel konserler olsun. Şu an konserlerin, sahnelerin tadı da yok. Bu yüzden bu insanların hepsinden nefret ediyorum."

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