Aleyna Tilki: Birileri benim sahneye çıkmamı istemiyor

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BİR ADAMIN BACAĞI KOPTU"

"Benim konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler. Gözümün önünde bir adamın bacağı koptu. Sahneye bıçakla biri de atladı. Beni çöp gibi sahneye de attılar" diye Tilki, bir yurt dışı konserinin de engellendiğini öne sürdü:

"Afişler bile hazırdı. Birisi benim o konsere çıkmamı istemedi. Bu sektörden nefret ediyorum, meslektaşlarımdan değil ama sektörü domine edip yön verebileceğini düşünen insanlardan. nefret ediyorum."