Aleyna Tilki: Birileri benim sahneye çıkmamı istemiyor
Sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, "Prodüktörümü kasap bıçağıyla ikiye böldüler. Ölüm tehditleri aldım, beni korkutmaya çalıştılar ama ben korkmuyorum dedi.
Aleyna Tilki katıldığı bir YouTube programında içini döktü. Tilki, "Birileri benim sahne yapmamı ve bu işten ekmek kazanmamı istemiyor. Tanıdık birileri bunlar. Sektörü domine eden insanlar. Başka sanatçıları kayırmak için yapıyorlar bunu. İsimlerini vermek istemiyorum, çünkü bu onlara yarar. Ama çok canımı sıkarlarsa çocukken başıma nelerin geldiğini anlatacağım. Kaç kere ölümden döndüm sahnede. Hiç kimse canımı umursamadı" dedi.