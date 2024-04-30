Justin Bieber'ın o fotoğrafları hayranlarını endişelendirdi

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabındaki son paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Justin Bieber'ın o fotoğrafları hayranlarını endişelendirdi - 1

Küçük yaşlardan itibaren müzik sektöründe yer alan ve son dönemde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı Justin Bieber, sosyal medyada art arda paylaşım yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Justin Bieber'ın o fotoğrafları hayranlarını endişelendirdi - 2

30 yaşındaki şarkıcının ağlarken çektiği fotoğraflar, hayranlarını endişelendirdi.

Şarkıcının paylaşımlarına binlerce yorum yağdı. Müzisyenin eşi Hailey Bieber da "Tatlı bir ağlayan" yorumunda bulundu.

Justin Bieber'ın o fotoğrafları hayranlarını endişelendirdi - 3

Bieber'ın paylaşımlarına "İyi misin?", "Her şey yoluna girecek" ve "Kim seni ağlattı?" gibi yorumlar yapıldı.

Justin Bieber'ın o fotoğrafları hayranlarını endişelendirdi - 4

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLDİ

2018 yılında dünyaevine giren çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Son olarak Coachella Müzik Festivali'ne katılan çift, iddiaları yalanlamıştı.

Justin Bieber'ın o fotoğrafları hayranlarını endişelendirdi - 5

HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT

Öte yandan, model Hailey Bieber hamilelik söylentileriyle ilgili sessizliğini bozmuştu.

"Son zamanlarda herkes 'Aman Tanrım, o hamile' diyordu ve bu daha önce de birçok kez başıma geldi" diyen ünlü model, "Cesaret kırıcı bir şey var ki... Bir kez olsun şişip hamile kalamam. 'Ah, evet, umurumda değil' deseydim bu yalan olurdu."

Bieber, "Bunun doğru olduğu bir gün geldiğinde en son öğrenen siz olacaksınız" dedi. Geçmişte ebeveynlik konusunda söyledikleriyle ilgili de konuşan ünlü isim, "Belki 18 yaşındayken çocukları belirli şeylere göre yetiştirmeme fikri hoşuma gitmişti ama şimdi hayatım 18 yaşımdakinden çok farklı" dedi ve ekledi:

"Henüz burada bir çocuk bile yokken ne yapacağımı veya ne yapmacağımı söylemek çok zor. Köpek ebeveyni dışında ebeveyn olmanın nasıl bir his olduğunu bile bilmiyorum. Ve bu hiçbir şekilde aynı şey değil."

Justin Bieber'ın o fotoğrafları hayranlarını endişelendirdi - 6

VİDEO İLE HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

Bieber, sosyal medyada yayınladığı video ile yüzünün sağ kısmının felç olduğunu, Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurmuştu.

Yüzünün yarısını hissedemediğini belirten pop yıldızı, yüz felcinin geçici olduğunu ama bazı komplikasyonlar sonucu kalıcı olabileceğini söylemişti. Şarkıcının paylaştığı videoda sağ gözünü kırpamadığı ve yüzünün sağ tarafını hareket ettiremediği görülürken, video paylaşımının ardından şarkıcı “Yemek yemem giderek zorlaşıyor, lütfen benim için dua edin” ifadesini kullanmıştı.

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