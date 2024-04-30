Justin Bieber'ın o fotoğrafları hayranlarını endişelendirdi

HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT

Öte yandan, model Hailey Bieber hamilelik söylentileriyle ilgili sessizliğini bozmuştu.

"Son zamanlarda herkes 'Aman Tanrım, o hamile' diyordu ve bu daha önce de birçok kez başıma geldi" diyen ünlü model, "Cesaret kırıcı bir şey var ki... Bir kez olsun şişip hamile kalamam. 'Ah, evet, umurumda değil' deseydim bu yalan olurdu."

Bieber, "Bunun doğru olduğu bir gün geldiğinde en son öğrenen siz olacaksınız" dedi. Geçmişte ebeveynlik konusunda söyledikleriyle ilgili de konuşan ünlü isim, "Belki 18 yaşındayken çocukları belirli şeylere göre yetiştirmeme fikri hoşuma gitmişti ama şimdi hayatım 18 yaşımdakinden çok farklı" dedi ve ekledi:

"Henüz burada bir çocuk bile yokken ne yapacağımı veya ne yapmacağımı söylemek çok zor. Köpek ebeveyni dışında ebeveyn olmanın nasıl bir his olduğunu bile bilmiyorum. Ve bu hiçbir şekilde aynı şey değil."