Aleyna Tilki depremzede çocuklar için harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde de büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği felakette depremzedeler için tüm Türkiye tek yürek oldu.
Ülü isimler de afet bölgesi için seferber olurken Aleyna Tilki de depremzede çocuklar için oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini duyurdu.
Tilki, paylaşımında "Tüm deprem bölgelerinde depolarımız mevcut. Oyuncak ve oyun alanında desteklerinizi direkt bana ya da Ahbap Derneği’ne ulaştırabilirsiniz. Şimdiden yardım edebilen herkese teşekkür ederiz" dedi.
Ardından soluğu depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da alan Aleyna Tilki, depremzede çocuklarla bir araya geldi.
O anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Buradaki çocuklar için oyun oynamak, duygularını paylaşmalarına destek olmak çok önemli. Oyun alanı ve oyuncak projesi için bağışlarınıza devam edebilirsiniz. Hepsini en güzel yerlere ulaştıracağız bizzat" ifadelerini kullandı.