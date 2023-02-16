Aleyna Tilki depremzede çocuklar için harekete geçti

10 ilde büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ünlüler de seferber oldu. Bu isimlerden biri olan Aleyna Tilki, depremzede çocukların yaralarını sarmak için çalışmalara başladı.

Aleyna Tilki depremzede çocuklar için harekete geçti - 1

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde de büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği felakette depremzedeler için tüm Türkiye tek yürek oldu.

Aleyna Tilki depremzede çocuklar için harekete geçti - 2

OYUN ALANI YAPTIRACAK

Ülü isimler de afet bölgesi için seferber olurken Aleyna Tilki de depremzede çocuklar için oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini duyurdu.

Aleyna Tilki depremzede çocuklar için harekete geçti - 3

Tilki, paylaşımında "Tüm deprem bölgelerinde depolarımız mevcut. Oyuncak ve oyun alanında desteklerinizi direkt bana ya da Ahbap Derneği’ne ulaştırabilirsiniz. Şimdiden yardım edebilen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Aleyna Tilki depremzede çocuklar için harekete geçti - 4

Ardından soluğu depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da alan Aleyna Tilki, depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Aleyna Tilki depremzede çocuklar için harekete geçti - 5

"HEPSİNİ EN GÜZEL YERLERE ULAŞTIRACAĞIZ"

O anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Buradaki çocuklar için oyun oynamak, duygularını paylaşmalarına destek olmak çok önemli. Oyun alanı ve oyuncak projesi için bağışlarınıza devam edebilirsiniz. Hepsini en güzel yerlere ulaştıracağız bizzat" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

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