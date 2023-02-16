Aleyna Tilki depremzede çocuklar için harekete geçti

"HEPSİNİ EN GÜZEL YERLERE ULAŞTIRACAĞIZ"

O anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Buradaki çocuklar için oyun oynamak, duygularını paylaşmalarına destek olmak çok önemli. Oyun alanı ve oyuncak projesi için bağışlarınıza devam edebilirsiniz. Hepsini en güzel yerlere ulaştıracağız bizzat" ifadelerini kullandı.