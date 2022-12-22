Aliye dizisinin Ayşe'sinin son hali gündem oldu

Başrollerinde Sanem Çelik, Halit Ergenç, Nejat İşler, Ayten Uncuoğlu gibi usta isimlerine yer aldığı 2000'li yılların efsane dizisi Aliye'de canlandırdığı Ayşe karakteri ile oyunculuğa adım atan Beril Işık, küçük yaşta setlerle tanışmıştı.
Beril Işık, Aliye dizisinden sonra 'Sağır Oda', 'Ezo Gelin' ve 'Milyonda Bir' gibi yapımlarda rol aldı.
1999 doğumlu olan Işık, şimdilerde güzel bir genç kadın oldu. O dönem Ayşe karakterine hayat veren ve sevimli halleriyle dikkat çeken Beril Işık, ilerleyen yıllarda oyunculuğa devam etmedi.
Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Beril Işık'ın son halini görenler tanımakta zorlandı.
İşte Beril Işık'ın son hali...