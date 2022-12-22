Aliye dizisinin Ayşe'sinin son hali gündem oldu

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan 'Aliye'de 'Ayşe' karakterini canlandıran Beril Işık, genç kız oldu. Diziden sonra ekranlara veda eden Işık'ın son halini görenler tanıyamadı.

Aliye dizisinin Ayşe'sinin son hali gündem oldu - 1

Başrollerinde Sanem Çelik, Halit Ergenç, Nejat İşler, Ayten Uncuoğlu gibi usta isimlerine yer aldığı 2000'li yılların efsane dizisi Aliye'de canlandırdığı Ayşe karakteri ile oyunculuğa adım atan Beril Işık, küçük yaşta setlerle tanışmıştı.

Aliye dizisinin Ayşe'sinin son hali gündem oldu - 2

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Beril Işık, Aliye dizisinden sonra 'Sağır Oda', 'Ezo Gelin' ve 'Milyonda Bir' gibi yapımlarda rol aldı.

Aliye dizisinin Ayşe'sinin son hali gündem oldu - 3

OYUNCULUĞA DEVAM ETMEDİ

1999 doğumlu olan Işık, şimdilerde güzel bir genç kadın oldu. O dönem Ayşe karakterine hayat veren ve sevimli halleriyle dikkat çeken Beril Işık, ilerleyen yıllarda oyunculuğa devam etmedi.

Aliye dizisinin Ayşe'sinin son hali gündem oldu - 4

GÖREN TANIYAMADI

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Beril Işık'ın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Aliye dizisinin Ayşe'sinin son hali gündem oldu - 5

İşte Beril Işık'ın son hali...

Aliye dizisinin Ayşe'sinin son hali gündem oldu - 6
Aliye dizisinin Ayşe'sinin son hali gündem oldu - 7

N-LIFE HABERLERİ

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