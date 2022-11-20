 Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth oyunculuğa ara veriyor - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth oyunculuğa ara veriyor

Siyah Giyen Adamlar, Yenilmezler, Denizin Ortası ve Zafere Hücum gibi başarılı yapımlarla tanınan Avusturalyalı oyuncu Chris Hemsworth, dizi çekimleri esnasında Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu ve bir süre oyunculuğa ara vereceğini açıkladı.

Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth oyunculuğa ara veriyor - 1

Marvel sinema evrenin sevilen karakteri Thor’u canlandıran Avusturalyalı oyuncu Chris Hemsworth, şu sıralar yaşlanmayı geciktirmeye ve uzun yaşamaya yönelik konuları ele aldığı Limitless dizisiyle gündemde.

Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth oyunculuğa ara veriyor - 2

GENETİK OLARAK YATKINLIĞI VAR

Vanity Fair dergisine konuşan Hemsworth, dizisinin basın turunu tamamladıktan sonra oyunculuğa ara vereceğini açıkladı. Dizinin bir bölümünde alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu öğrenen oyuncunun hem anne hem de babasından gelecekte Alzheimer olma olasılığını artıran ‘APOE4’ geninin iki kopyasına sahip olduğu ortaya çıktı.

Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth oyunculuğa ara veriyor - 3

Her şeyden henüz vazgeçmemiş olduğunu belirten 39 yaşındaki oyuncu, Alzheimer’e yakalanma riskinin, büyükbabasının da hastalığa sahip olması sebebiyle 8 ile 10 kat daha yüksek olduğunu belirtti.

Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth oyunculuğa ara veriyor - 4

Dizi çekimleri esnasından kanını aldıklarını ve birçok test yaptıklarını belirten Avusturalyalı oyuncu, test sonuçlarının çekim sırasında geldiğini ama dizideki doktor Peter Attia’nın yapımcı Darren Aronofsky’yi arayarak, "Bunu kameralar kapalı söylemek istiyorum" dediğini anlattı.

Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth oyunculuğa ara veriyor - 5

"UZUN BİR ARA VERECEĞİM"

APOE4’ün önden belirleyici bir gen olmadığını ancak güçlü bir gösterge olduğunu söyleyen Hemsworth, “Ne yapacağımı bilemedim. Endişelenmeli miyim emin olamadım” dedi.

Öğrendiği şeylerden sonra biraz ara verme ihtiyacı hissettiğini belirten Hemsworth, “Dizi bittikten sonra yapmakla yükümlü olduğum işleri bitireceğim. Eve gideceğim. Uzun bir ara vereceğim ve çocuklarımla, eşimle zaman geçireceğim” dedi.

Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth oyunculuğa ara veriyor - 6

2010 yılında model Elsa Pataky evlenen oyuncunun India, Tristan ve Sasha adında 3 çocuğu var.

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