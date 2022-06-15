Amber Heard'ün Aquaman serisinin yeni filminden tamamen çıkarıldığı iddia edildi

Haberler - ntv.com.tr | 15.06.2022 - 10:25 - Son Güncelleme : 15.06.2022 - 10:29
Johnny Depp’e kaybettiği davanın ardından söylemlerine devam eden Amber Heard, iddialara göre Aquaman filminden çıkarıldı.
Oyuncunu serinin devam filmi ‘Aquaman and The Lost Kingdom’daki tüm görüntülerinin filmden çıkartılacağı söylentisi Hollywood'da konuşulmaya başlamıştı.
Just Jared’ın haberine göre Heard, yeni Aquaman filminden tamamen çıkarılacak. Mera karakterini canlandıran Heard yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olacak.
Altı haftalık dava sürecinde Depp ile ilişkisiyle ilgili ifade eden Heard, kariyerinin bu süreçten etkilendiğini ve yeni Aquaman filminden çıkarılıp çıkarılmayacağından emin olmadığını belirtmişti.
Dava esnasında ifade veren DC filmlerinin yöneticisi Walter Hamada, Heard yerine başka bir oyuncuyu seçmeyi düşündüklerini itiraf etmişti. Hamada bu kararın oyuncunun kişisel hayatıyla ilgisi olmadığını, başrol oyuncusu Jason Momoa ile Heard'ün kimyasının tutmamasından kaynaklandığını belirtmişti.
Guardian’ın haberine göre ise Heard’ün ekibi bu haberi yalanladı. Oyuncunun Aquaman serisinden çıkarılmadığını belirten kaynak, oyuncunun Mera rolünde yeni Aquaman filminde yer alacağını belirtti.
Bu haberin ardından gelen güncellemeyle oyuncunun filmden tamamen çıkarılmayacağı hala küçük bir rolünün olduğu belirtildi.