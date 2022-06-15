Amber Heard'ün Aquaman serisinin yeni filminden tamamen çıkarıldığı iddia edildi

Haberler - ntv.com.tr | 15.06.2022 - 10:25 - Son Güncelleme : 15.06.2022 - 10:29

Eski eşi Johnny Depp’in kendisine açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kariyerinde zorlu bir sürece adım atıyor. DC yapımı Aquaman filminden çıkarıldığı açıklanan Heard yerine başka bir oyuncu kadroya dahil edilecek.

Amber Heard'ün Aquaman serisinin yeni filminden tamamen çıkarıldığı iddia edildi - 1

e kaybettiği davanın ardından söylemlerine devam eden , iddialara göre Aquaman filminden çıkarıldı.

Amber Heard'ün Aquaman serisinin yeni filminden tamamen çıkarıldığı iddia edildi - 2

SÖYLENTİLER VARDI

Oyuncunu serinin devam filmi ‘Aquaman and The Lost Kingdom’daki tüm görüntülerinin filmden çıkartılacağı söylentisi Hollywood'da konuşulmaya başlamıştı.

Amber Heard'ün Aquaman serisinin yeni filminden tamamen çıkarıldığı iddia edildi - 3

Just Jared’ın haberine göre Heard, yeni Aquaman filminden tamamen çıkarılacak. Mera karakterini canlandıran Heard yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olacak.

Amber Heard'ün Aquaman serisinin yeni filminden tamamen çıkarıldığı iddia edildi - 4

KENDİSİ DE EMİN DEĞİLDİ

Altı haftalık dava sürecinde Depp ile ilişkisiyle ilgili ifade eden Heard, kariyerinin bu süreçten etkilendiğini ve yeni Aquaman filminden çıkarılıp çıkarılmayacağından emin olmadığını belirtmişti.

Amber Heard'ün Aquaman serisinin yeni filminden tamamen çıkarıldığı iddia edildi - 5

MOMOA İLE KİMYASI TUTMADI

Dava esnasında ifade veren DC filmlerinin yöneticisi Walter Hamada, Heard yerine başka bir oyuncuyu seçmeyi düşündüklerini itiraf etmişti. Hamada bu kararın oyuncunun kişisel hayatıyla ilgisi olmadığını, başrol oyuncusu Jason Momoa ile Heard'ün kimyasının tutmamasından kaynaklandığını belirtmişti.

Amber Heard'ün Aquaman serisinin yeni filminden tamamen çıkarıldığı iddia edildi - 6

HABERİ YALANLADILAR

Guardian’ın haberine göre ise Heard’ün ekibi bu haberi yalanladı. Oyuncunun Aquaman serisinden çıkarılmadığını belirten kaynak, oyuncunun Mera rolünde yeni Aquaman filminde yer alacağını belirtti.

Amber Heard'ün Aquaman serisinin yeni filminden tamamen çıkarıldığı iddia edildi - 7

KÜÇÜK BİR ROLÜ HALA VAR

Bu haberin ardından gelen güncellemeyle oyuncunun filmden tamamen çıkarılmayacağı hala küçük bir rolünün olduğu belirtildi.

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