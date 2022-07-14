Amber Heard'ün tazminatın iptali başvurusuna ret

Jüri, Heard'ün Aralık 2018 tarihli Washington Post'ta yayımlanan makalesinde, Depp’in kendisine yönelik aile içi şiddet uyguladığı iddialarına yer vererek ünlü aktörü karaladığı yönünde karar verdi. Heard’ün 10 milyon dolar tazminat ve 5 milyon dolar cezai tazminat ödemesine hükmetti. İkinci tazminat, tavan miktar olan 350 bin dolara düşürüldü. Jüri ayrıca Depp'i, avukatı tarafından Heard hakkında ortaya atılan iftira niteliğindeki bir ifadeden sorumlu tuttu ve onun da 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.