Andrea Bocelli'nin özel jet davası: Uçma korkum tetiklendi

İtalyan opera sanatçısı Andrea Bocelli (64), ABD turnesi sırasında jet kiraladığı şirkete dava açtı.
Bocelli kendisinde yaşlı ve gürültülü jet vererek türbülans yaşamasına neden olduğu ve uçma korkusu tetiklendiği gerekçesiyle 569 bin dolarlık tazminat talep ediyor.
Usta sanatçının talep ettiği tutar kiralanan 15 uçuşun iade bedeline denk geliyor.
Anlaşma gereği özel jetlerin en fazla 4 yıllık olması gerekiyor.
Bocelli, pandemi döneminde boş koltuklara konserler vermiş ve bu etkinlikler sosyal mecralarda milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.