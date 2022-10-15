Andrea Bocelli'nin özel jet davası: Uçma korkum tetiklendi

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, kiraladığı jet şirketine dava açtı. Bocelli kendisinde yaşlı ve gürültülü jet vererek türbülans yaşamasına neden olduğu ve uçma korkusu tetiklendiği gerekçesiyle şirketten 569 bin dolar tazminat istiyor.

Andrea Bocelli'nin özel jet davası: Uçma korkum tetiklendi - 1

İtalyan opera sanatçısı Andrea Bocelli (64), ABD turnesi sırasında jet kiraladığı şirkete dava açtı.


Andrea Bocelli'nin özel jet davası: Uçma korkum tetiklendi - 2

Bocelli kendisinde yaşlı ve gürültülü jet vererek türbülans yaşamasına neden olduğu ve uçma korkusu tetiklendiği gerekçesiyle 569 bin dolarlık tazminat talep ediyor.


Andrea Bocelli'nin özel jet davası: Uçma korkum tetiklendi - 3

Usta sanatçının talep ettiği tutar kiralanan 15 uçuşun iade bedeline denk geliyor.


Andrea Bocelli'nin özel jet davası: Uçma korkum tetiklendi - 4

Anlaşma gereği özel jetlerin en fazla 4 yıllık olması gerekiyor.


Andrea Bocelli'nin özel jet davası: Uçma korkum tetiklendi - 5

Bocelli, pandemi döneminde boş koltuklara konserler vermiş ve bu etkinlikler sosyal mecralarda milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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