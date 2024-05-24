Angelina Jolie ile Brad Pitt'in hukuk mücadelesinde yeni karar

Amerikalı oyuncu Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı"' verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.

Pitt ise Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı. Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler’e satmıştı.