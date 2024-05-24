Angelina Jolie ile Brad Pitt'in hukuk mücadelesinde yeni karar
Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftten Jolie, tüm gizlilik anlaşmalarını mahkemeye teslim etmek zorunda kalacak. Bu durumun Pitt'in lehine olacağı düşünülüyor.
Amerikalı oyuncu Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı"' verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.
Pitt ise Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı. Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler’e satmıştı.