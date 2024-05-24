Angelina Jolie ile Brad Pitt'in hukuk mücadelesinde yeni karar

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftten Jolie, tüm gizlilik anlaşmalarını mahkemeye teslim etmek zorunda kalacak. Bu durumun Pitt'in lehine olacağı düşünülüyor.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in hukuk mücadelesinde yeni karar - 1

Amerikalı oyuncu Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı"' verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.

Pitt ise Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı. Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler’e satmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in hukuk mücadelesinde yeni karar - 2

TÜM BELGELERİ SUNMAK ZORUNDA

Çiftin davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Angelina Jolie, son sekiz yılda imzaladığı tüm gizlilik anlaşmalarını mahkemeye teslim etmek zorunda kalacak.

Jolie'nin avukatı Paul Murphy, gizlilik anlaşmalarını sunmaktan "fazlasıyla mutlu olduklarını" söyledi.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in hukuk mücadelesinde yeni karar - 3

Angelina Jolie’nin, “elinde, gözetiminde ya da kontrolünde bulunan ve gizlilik içermeyen tüm belgeleri” önümüzdeki ay içinde sunması gerekiyor.

Öte yandan Jolie'nin avukatları, daha önce yaptıkları açıklamada gizlilik sözleşmelerini mahkemeye vermenin mahremiyet ihlali olacağını savunmuştu.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in hukuk mücadelesinde yeni karar - 4

BU ŞATODA EVLENDİLER

Jolie ve Pitt’in 2008 yılında satın aldığı Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu, aynı zamanda çiftin 2014 yılında evlendikleri mekan olma özelliği taşıyor.

Pitt’in, dünyanın en saygın şarap üreticilerinin rehberliğinde bu şaraphaneyi yönettiği biliniyor.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in hukuk mücadelesinde yeni karar - 5

SHILOH DANSÇI OLDU

Öte yandan, 2016 yılında yollarını ayıran Angelia Jolie ile Brad Pitt çiftinin kızı Shiloh'nun dans ettiği video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Shiloh'nun saçlarını yine kısacık kestirmesi dikkat çekti.

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Angelina Jolie ile Brad Pitt'in hukuk mücadelesinde yeni karar - 6
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