Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızından şaşırtan hamle: Babasıyla yaşamak istiyor

Jolie'nin avukatları "Pitt'in Jolie'ye yönelik fiziksel taciz geçmişi ailenin Eylül 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a yaptığı uçak yolculuğundan çok önce başlamış olsa da bu uçuş Pitt'in fiziksel tacizini çocuklara da yönelttiği ilk uçuş oldu. Bunun üzerine Jolie onu derhal terk etti" ifadelerine yer verdi.



BRAD PITT'TEN GERİ ADIM

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda, 2016 yıllarında Jolie ile yollarını ayıran 60 yaşında Pitt, çocuklarının ortak velayetini talep etmektan vazgeçmişti. Daha önce çocuklarının velayetini Jolie ile yarı yarıya paylaşmak isteyen aktör, tüm velayetin Jolie'ye verilmesine itiraz etmedi.

Yıllarca süren dava nedeniyle geçici velayet Jolie'ye verilmişti, Pitt çocuklarını belirli zamanlarda görebiliyordu.