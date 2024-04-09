Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızından şaşırtan hamle: Babasıyla yaşamak istiyor

2016 yılında yollarını ayıran Angelia Jolie ile Brad Pitt gündemden düşmüyor. Pitt'in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Jolie'ye bir darbe de kızından geldi.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızından şaşırtan hamle: Babasıyla yaşamak istiyor - 1

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULADI İDDİASI

Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam ve birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Brad Pitt ile Angelina Jolie son olarak "şiddet iddiasıyla" gündeme gelmişti.

Jolie, 2016 yılında uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş ve bu olay çiftin boşanmasına neden olmuştu. 48 yaşındaki Jolie fiziksel şiddetin 2016'daki uçak olayından "çok daha önce" başladığını iddia etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızından şaşırtan hamle: Babasıyla yaşamak istiyor - 2

Jolie'nin avukatları "Pitt'in Jolie'ye yönelik fiziksel taciz geçmişi ailenin Eylül 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a yaptığı uçak yolculuğundan çok önce başlamış olsa da bu uçuş Pitt'in fiziksel tacizini çocuklara da yönelttiği ilk uçuş oldu. Bunun üzerine Jolie onu derhal terk etti" ifadelerine yer verdi.

BRAD PITT'TEN GERİ ADIM

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda, 2016 yıllarında Jolie ile yollarını ayıran 60 yaşında Pitt, çocuklarının ortak velayetini talep etmektan vazgeçmişti. Daha önce çocuklarının velayetini Jolie ile yarı yarıya paylaşmak isteyen aktör, tüm velayetin Jolie'ye verilmesine itiraz etmedi.

Yıllarca süren dava nedeniyle geçici velayet Jolie'ye verilmişti, Pitt çocuklarını belirli zamanlarda görebiliyordu.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızından şaşırtan hamle: Babasıyla yaşamak istiyor - 3

BABASIYLA YAŞAMAK İSTİYOR

Ancak yeni bir iddia, Jolie'nin bu zaferine gölge düşürdiü.

The Sun'ın haberine göre, çiftin kızı Shiloh, babasıyla yaşamak istiyor.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızından şaşırtan hamle: Babasıyla yaşamak istiyor - 4

İddialara göre, Shiloh gelecek ay 18 yaşına geldiğinde babasının yanına Los Feliz, Kaliforniya'daki 6 milyon dolarlık malikanesine taşınmayı planlıyor.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızından şaşırtan hamle: Babasıyla yaşamak istiyor - 5

Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh 2006'da Namibya'da dünyaya geldi.

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