Angelina Jolie Ukrayna'da

Haberler - ntv.com.tr | 30.04.2022 - 16:45 - Son Güncelleme : 30.04.2022 - 16:51
Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, bugün Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. 46 yaşındaki Hollywood yıldızı, Lviv kentinde bir kafede görüntülendi.
Jolie'nin Rusya ile savaş halinde olan ülkeye sürpriz ziyareti, Maya Pidhorodetska adlı bir Ukraynalının, çektiği videoyu Facebook'ta yayınlamasıyla ortaya çıktı.
Pidhorodetska, "Özel birşey yok. Sadece Lviv. Sadece kahve içmeye gittim. Sadece Angelina Jolie" sözleriyle, kendisine el sallayan oyuncunun videosunu paylaştırken, Ukraynaca, "Ukrayna tüm dünya tarafından destekleniyor" diye yazdı.
Rus kuvvetleri ülkenin doğusunda yeni bir saldırı hazırlığındayken destek ziyaretinde bulunan Jolie, Ukraynalı hayranlarını şaşırttı.
Sade bir kıyafet giydiği görülen Jolie, kendisine ilgi gösteren hayranlarıyla sohbet etti.
Bazı Ukraynalılar ise Jolie'yi fark edemedi. Kafede kulaklıkla müzik dinleyen bu genç gibi...
Jolie, Instagram'da 25 Şubat'ta paylaştığı gönderide, "Ukrayna halkı için dua ediyorum" demişti. Saldırılar nedeniyle evlerinden olan kişilere verilecek yardımlara odaklandığını ifade eden Jolie, Birleşmiş Milletler'deki partnerleriyle birlikte hareket ettiğini söylemişti.
Ünlü yıldız, 2012'den bu yana BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Özel Temsilcisi.