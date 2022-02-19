Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye yeni dava

Bir döneme damga vuran ve birliktelikle 'Brangelina' diye anılan Angelina Jolie (46) ile Brad Pitt'in (58) olaylı ayrılığında yeni bir dava açıldı. ABD'li Pitt, Fransa'daki üzüm bağında sahip olduğu hisseleri kendisinden habersiz satan eski eşi Jolie'ye dava açtı.

Haberler 19.02.2022 - 10:42

Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye yeni dava - 1

Oyuncu Brad Pitt, boşandığı eşi ’den beraber hisse aldıkları üzüm bağının hisselerini sattığı için davacı oldu.


Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye yeni dava - 2

İkili, 2008 yılında ortak olarak Fransa’da Chateau Miraval isimli bir üzüm bağından hisse almıştı. Çift, altı yıl sonra burada evlenmişti.


Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye yeni dava - 3

Pitt, eski eşi Jolie’yla anlaşmaları kapsamında birbirlerinin izni olmadan hisselerini satamayacaklarını belirtmişti.


Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye yeni dava - 4

BBC’de yer alna habere göre; Jolie’nin kendi payını bir Rus oligarkın sahip olduğu bir şirkete sattığı aktarıldı.


Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye yeni dava - 5

Pitt, mahkemeye Shefler isimli şirketin katılımının şaraphaneyi verimli bir şekilde yönetme yeteneğine zarar verdiğini söyledi.

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