Angelina Jolie'den yeni iddia: Brad Pitt daha önce de şiddet uyguladı

"ÖNCESİ DE VAR"

48 yaşındaki Jolie fiziksel şiddetin 2016'daki uçak olayından "çok daha önce" başladığını iddia ediyor.

Jolie'nin avukatları "Pitt'in Jolie'ye yönelik fiziksel taciz geçmişi ailenin Eylül 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a yaptığı uçak yolculuğundan çok önce başlamış olsa da bu uçuş Pitt'in fiziksel tacizini çocuklara da yönelttiği ilk uçuş oldu. Bunun üzerine Jolie onu derhal terk etti" ifadelerine yer verdi.

Pitt'in yakın arkadaş ise People dergisine bu iddiaların "asılsız" olduğunu söyledi.