Angelina Jolie'den yeni iddia: Brad Pitt daha önce de şiddet uyguladı
Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin evliliği her ne kadar yıllar önce bitmiş olsa da ikilinin hukuk savaşı hala devam ediyor. Jolie şimdi de eski eşi Brad Pitt'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını söyledi.
Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam ve birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Brad Pitt ile Angelina Jolie yeni bir iddiayla gündemde.
UÇAK HADİSESİ
Jolie, 2016 yılında uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş ve bu olay çiftin boşanmasına neden olmuştu.