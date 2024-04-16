Angelina Jolie'nin yeni dövmesinin çok özel bir anlamı var

Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie'nin yeni dövmesi gündem oldu.

Angelina Jolie'nin yeni dövmesinin çok özel bir anlamı var - 1

BABASININ YANINA TAŞINMAK İSTİYOR

Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam ve birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Brad Pitt ile Angelina Jolie son olarak "şiddet iddiasıyla" gündeme gelmişti.

Ardından çiftin kızı Shiloh'nun babasıyla yaşamak istediği ortaya çıkmıştı. İddialara göre, Shiloh gelecek ay 18 yaşına geldiğinde babasının yanına Los Feliz, Kaliforniya'daki 6 milyon dolarlık malikanesine taşınmayı planlıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie'nin yeni dövmesinin çok özel bir anlamı var - 2

YAPIMCI OLDU

Hakkında çıkan söylentilerle gündemden düşmeyen Jolie şu sıralar yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders ile meşgul.

Geçtiğimiz günlerde müzikalin New York'taki prömiyerine katılan Jolie'nin kolundaki yeni dövmesi dikkatlerden kaçmadı.

Angelina Jolie'nin yeni dövmesinin çok özel bir anlamı var - 3

S. E. Hinton'un aynı adlı romanından ve Francis Ford Coppola'nın filminden uyarlanan müzikalin yapımcısı olan Jolie'nin kolunda "Stay Gold" yazıyor.

"Stay Gold", The Outsiders romanında geçen ünlü bir replik.

Müzikal ekibinden birkaç kişinin de aynı dövmeyi yaptırdığı biliniyor. Senarist Justin Levine ve yönetmen Danya Taymore de Jolie ile aynı dövmeyi yaptırdı.

Angelina Jolie'nin yeni dövmesinin çok özel bir anlamı var - 4

BU MÜZİKALDE KIZI DA YER ALDI

Oyunculuk kariyeriyle bilinen Jolie, The Outsiders müzikalinde yapımcılık görevini üstlenerek büyük bir sorumluluk aldı.

Jolie ile Brad Pitt'in kızı Vivienne de müzikalde asistan olarak yer aldı.

Angelina Jolie'nin yeni dövmesinin çok özel bir anlamı var - 5

"La Jolla Playhouse'daki gösteriye beni ilk kez kızım getirmişti" diyen Jolie, kızının çok sıkı çalıştığını ve işini çok ciddiye aldığını söyledi.

Jolie prömiyerde kızı için "Beni de düzeltiyor. İşini çok ciddiye alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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