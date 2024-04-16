Angelina Jolie'nin yeni dövmesinin çok özel bir anlamı var
Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie'nin yeni dövmesi gündem oldu.
BABASININ YANINA TAŞINMAK İSTİYOR
Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam ve birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Brad Pitt ile Angelina Jolie son olarak "şiddet iddiasıyla" gündeme gelmişti.
Ardından çiftin kızı Shiloh'nun babasıyla yaşamak istediği ortaya çıkmıştı. İddialara göre, Shiloh gelecek ay 18 yaşına geldiğinde babasının yanına Los Feliz, Kaliforniya'daki 6 milyon dolarlık malikanesine taşınmayı planlıyor.