Annesi sevgilisini çalmış! Şarkıcı Noah Cyrus'ın ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın ailesi büyük bir skandalla gündeme geldi. Cyrus'ın annesi Tish, geçtiğimiz aylarda Prison Break yıldızı Dominic Purcell ile evlenmişti. İddialara göre Purcell'ın, Cyrus'ın 24 yaşındaki kızıyla daha önceden ilişkisi vardı.

Annesi sevgilisini çalmış! Şarkıcı Noah Cyrus'ın ilişkisi ortaya çıktı - 1

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'un annesi Tish Cyrus, Prison Break dizisinin yıldızı Dominic Purcell ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi.

56 yaşındaki Cyrus ile Dominic Purcell, birlikteliklerini 2022'de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Annesi sevgilisini çalmış! Şarkıcı Noah Cyrus'ın ilişkisi ortaya çıktı - 2

KIZIYLA EŞİNİN İLİŞKİSİ VARDI

US Weekly'nin haberine göre bu aşk hikayesinin ardında başka bir hikaye daha vardı. İddialara göre Tish Cyrus'ın 24 yaşındaki kızı Noah ile 54 yaşındaki Purcell'ın daha önce ilişkisi vardı.

Tish Cyrus'ın Purcell ile yakınlaşmaya başladığı esnada Noah ile ilişkisi olduğu belirtildi. Kaynaklar anne Tish'in bu konudan haberdar olduğunu dile getirdi.

Annesi sevgilisini çalmış! Şarkıcı Noah Cyrus'ın ilişkisi ortaya çıktı - 3

DÜĞÜNE KATILMADI

Çift geçtiğimiz yıl ağustos ayında Malibu'da evlendiklerinde Noah Cyrus resimlerde yoktu. İddialara göre, Noah Cyrus, boşanma sürecinde babası Bill Cyrus'ın tarafını tutmuştu.

Hatta ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın kız kardeşi Noah'yı düğünden uzak tutmak için kapıya özel güvenlik koyduğu bile söyleniyor.

Annesi sevgilisini çalmış! Şarkıcı Noah Cyrus'ın ilişkisi ortaya çıktı - 4

"SEVGİLİSİNİ ÇALDIĞI İÇİN ANNESİNE KIZGIN"

Aileye yakın kaynaklar "Noah ve Tish arasında kavga insanların sandığından daha büyük. Noah, Dominic'i ondan çaldığı için annesi Tish'e çok sinirli" dedi.

Annesi sevgilisini çalmış! Şarkıcı Noah Cyrus'ın ilişkisi ortaya çıktı - 5

İKİ KEZ EVLENDİ

Tish Cyrus, ilk evliliğini 1986 - 1989 yılları arasında müzisyen Baxter Neal Helson ile gerçekleştirmişti.

Tish Cyrus, daha sonra 1993'te oyuncu ve şarkıcı Billy Ray Cyrus ile nikah masasına oturmuştu. Miley, Noah, Brandi, Trace ve Braison adında dört çocuğu bulunan ikili, 2021'de yollarını ayırmıştı.

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