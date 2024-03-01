Annesi sevgilisini çalmış! Şarkıcı Noah Cyrus'ın ilişkisi ortaya çıktı

KIZIYLA EŞİNİN İLİŞKİSİ VARDI

US Weekly'nin haberine göre bu aşk hikayesinin ardında başka bir hikaye daha vardı. İddialara göre Tish Cyrus'ın 24 yaşındaki kızı Noah ile 54 yaşındaki Purcell'ın daha önce ilişkisi vardı.

Tish Cyrus'ın Purcell ile yakınlaşmaya başladığı esnada Noah ile ilişkisi olduğu belirtildi. Kaynaklar anne Tish'in bu konudan haberdar olduğunu dile getirdi.