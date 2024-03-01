Annesi sevgilisini çalmış! Şarkıcı Noah Cyrus'ın ilişkisi ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın ailesi büyük bir skandalla gündeme geldi. Cyrus'ın annesi Tish, geçtiğimiz aylarda Prison Break yıldızı Dominic Purcell ile evlenmişti. İddialara göre Purcell'ın, Cyrus'ın 24 yaşındaki kızıyla daha önceden ilişkisi vardı.
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'un annesi Tish Cyrus, Prison Break dizisinin yıldızı Dominic Purcell ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi.
56 yaşındaki Cyrus ile Dominic Purcell, birlikteliklerini 2022'de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.