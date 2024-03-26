Arnold Schwarzenegger'e kalp pili takıldı: Biraz daha makineye dönüştüm
"Terminatör", "Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin" ve "Komando" gibi filmlerle tanınan Arnold Schwarzenegger'a üç açık kalp ameliyatından sonra kalp pili takıldı. Ünlü isim, sağlık durumu hakkında hayranlarını bilgilendirdi.
Terminatör serisiyle adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdıran ve doğuştan kalp rahatsızlığı olan Arnold Schwarzenegger, daha önce geçirdiği 3 açık kalp ameliyatının ardından kendisine kalp pili takıldığını duyurdu.