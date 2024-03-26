Arnold Schwarzenegger'e kalp pili takıldı: Biraz daha makineye dönüştüm

"Terminatör", "Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin" ve "Komando" gibi filmlerle tanınan Arnold Schwarzenegger'a üç açık kalp ameliyatından sonra kalp pili takıldı. Ünlü isim, sağlık durumu hakkında hayranlarını bilgilendirdi.

Arnold Schwarzenegger'e kalp pili takıldı: Biraz daha makineye dönüştüm - 1

Terminatör serisiyle adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdıran  ve doğuştan kalp rahatsızlığı olan Arnold Schwarzenegger, daha önce geçirdiği 3 açık kalp ameliyatının ardından kendisine kalp pili takıldığını duyurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Arnold Schwarzenegger'e kalp pili takıldı: Biraz daha makineye dönüştüm - 2

"ARTIK KALP PİLİM VAR"

"Arnold's Pump Club" podcast'inde sağlık durumu hakkında bilgi veren 76 yaşındaki usta isim, "Biraz daha makineye dönüşmek için ameliyat oldum. Artık kalp pilim var" dedi.

Arnold Schwarzenegger'e kalp pili takıldı: Biraz daha makineye dönüştüm - 3

Terminatör serisinde mekanik T-800 robotunu canlandıran Arnold Schwarzenegger, "Öncelikle harika bir iş çıkardığımı bilmenizi isterim. Pazartesi ameliyat oldum, cuma günü arkadaşım Jane Fonda ile bir etkinliğe katıldım. Kimse bunu yapmazdı" ifadelerini kullandı.

Arnold Schwarzenegger'e kalp pili takıldı: Biraz daha makineye dönüştüm - 4

"UMARIM SİZE KENDİNİZE BAKMANIZ KONUSUNDA İLHAM VERİRİM"

Kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personeline de teşekkür eden yıldız isim, "Bunu bir sır olarak saklayabilirdim. Ancak birçoğunuz muhtemelen kendi sağlık sorunlarınızla uğraşıyorsunuz. Yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. Ve eğer korkudan dolayı bir şeyleri erteliyorsanız, umarım size doktorlarınızı dinlemeniz ve kendinize bakmanız konusunda ilham veririm" şeklinde konuştu.

Arnold Schwarzenegger'e kalp pili takıldı: Biraz daha makineye dönüştüm - 5

Schwarzenegger, 1997 yılında pulmoner kapak değişiminin ardından 2018'de pulmoner kapak değişimi için açık kalp ameliyatı geçirdi. Usta isim 2020'de de aort kapağını değiştirmek için kalp ameliyatı oldu.

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