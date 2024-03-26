Arnold Schwarzenegger'e kalp pili takıldı: Biraz daha makineye dönüştüm

"UMARIM SİZE KENDİNİZE BAKMANIZ KONUSUNDA İLHAM VERİRİM"

Kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personeline de teşekkür eden yıldız isim, "Bunu bir sır olarak saklayabilirdim. Ancak birçoğunuz muhtemelen kendi sağlık sorunlarınızla uğraşıyorsunuz. Yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. Ve eğer korkudan dolayı bir şeyleri erteliyorsanız, umarım size doktorlarınızı dinlemeniz ve kendinize bakmanız konusunda ilham veririm" şeklinde konuştu.