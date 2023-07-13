"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cineworld Leicester Square'de "Barbie" filminin Avrupa prömiyeri yapıldı. Etkinliğe başrol oyuncuları Margot Robbie ve Ryan Gosling başta olmak üzere pek çok ünlü isim katıldı. Ünlüler, galada pembe halıda yürüdü.

"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 1

"Barbie" filminin gösterim tarihine sayılı gün kala gösterişli bir Avrupa prömiyeri yapıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cineworld Leicester Square'de yapılan galada ünlü isimler "pembe halı"da yürüdü.

N-LIFE HABERLERİ

"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 2

Galaya Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera ve daha pek çok yıldız katıldı.

"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 3

33 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, diğer galalarda olduğu gibi Avrupa galasında da Barbie filminin doğasına uygun olarak pembe bir elbise giymeyi tercih etti.

"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 4

Robbie'nin elbisesi Vivienne Westwood, ayakkanısı ise Christian Louboutin imzalıydı.

"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 5

Robbie ile Gosling'in stil uyumu beğeni topladı.

"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 6

Galada stiliyle dikkat çeken bir diğer isim, İngiliz şarkıcı Sam Smith oldu. Smith, gala için "oversize" bir kıyafet tercihinde bulunmuştu.

"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 7

Filmin kadrosunda yer alan Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa da şıklığıyla galanın beğenilen isimlerinden oldu.

"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 8

Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği "Barbie" filmi 21 Temmuz'da izleyiciyle buluşuyor.

"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 9

Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 10

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor.

Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.

"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 11

Insecure'den Issa Rae Başkan Barbie, Sex Education yıldızı Emma Mackey ise Nobel ödüllü fizikçi Barbie'yi canlandırıyor.

Aynı şekilde Ken'ler de çeşitli tabii. Doctor Who'dan bildiğimiz Ncuti Gatwa gitarist Ken, One Life to Live dizisinden Scott Evans ise kovboy şapkalı Ken oluyor.

"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 12
"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 13
"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 14
"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası - 15
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