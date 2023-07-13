"Barbie" filmine Londra'da gösterişli Avrupa galası
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cineworld Leicester Square'de "Barbie" filminin Avrupa prömiyeri yapıldı. Etkinliğe başrol oyuncuları Margot Robbie ve Ryan Gosling başta olmak üzere pek çok ünlü isim katıldı. Ünlüler, galada pembe halıda yürüdü.
"Barbie" filminin gösterim tarihine sayılı gün kala gösterişli bir Avrupa prömiyeri yapıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cineworld Leicester Square'de yapılan galada ünlü isimler "pembe halı"da yürüdü.