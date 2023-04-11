Barcelona'yı terk eden Shakira: Çocuklarımı rahat bırakın!

"ÇOCUKLARIM ÇOK ZOR BİR YIL ATLATTI"

Shakira sosyal medya hesabında "Hayatımın büyük bir değişikliğe girdiği bu dönemde ailemin ve benim hayatımın merak edilmesi oldukça anlaşılabilir bir durum. Ancak çocuklarım Milan ve Sasha çok zor bir yıl atlattılar. Oğullarım Barcelona medyası tarafından devamlı tacize maruz kaldı ve rahatsız edildi" ifadelerini kullandı.