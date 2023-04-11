Barcelona'yı terk eden Shakira: Çocuklarımı rahat bırakın!

Futbolcu Gerard Pique ile dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 'ihanet' iddialarının ardından yollarını ayırmış; eski futbolcu, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aşk yaşamaya başlamıştı. Pique ve Marti'nin evleneceği yönünde ortaya atılan iddiaların ardından Shakira'nın Barcelona'dan taşınacağı haberi geldi.
Çocuklarıyla birlikte Miami'ye taşınan 46 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında Pique ayrılığı ve Barcelona'dan taşınma kararıyla ilgili basın açıklamasında bulundu.
Shakira sosyal medya hesabında "Hayatımın büyük bir değişikliğe girdiği bu dönemde ailemin ve benim hayatımın merak edilmesi oldukça anlaşılabilir bir durum. Ancak çocuklarım Milan ve Sasha çok zor bir yıl atlattılar. Oğullarım Barcelona medyası tarafından devamlı tacize maruz kaldı ve rahatsız edildi" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı sözlerine "Şimdi yeni hayatına başlayanlar çocuklarım için, medyadan onların özel hayatına saygı göstermelerini rica ediyorum. Onları okula girerken veya çıkarken, evin kapısında beklerken veya herhangi bir yerde takip etmemeniz için size yalvarıyorum" diyerek devam etti.
Kolombiyalı yıldız "Bunu sizden bir şarkıcı olarak değil, çocuklarının psikolojik ve duygusal durumlarını önemseyen ve korumaya çalışan bir anne olarak talep ediyorum" dedi.
Öte yandan, Shakira'yı üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aldatan Gerard Pique'nin, Marti tarafından ünlü teknik direktör Pep Guardiola ile aldatıldığı iddiası İspanya gündemine bomba gibi düşmüştü. Haberin detayları için tıklayın...