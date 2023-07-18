Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları)

Ünlü sanatçı Gülden Karaböcek, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşım yaptı. Sanatçı 1984 yılından Barış Manço ve Ferdi Tayfur ile paylaştığı kareye "Barış’cığım dilerim gittiği yerde mutludur" notunu düştü. İşte ayrıntılar ve ünlülerin nostaljik fotoğrafları...

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 1

“Sürünüyorum”, “Kırılsın Ellerim” ve "Dilek Taşı" gibi şarkılarla tanınan Gülden Karaböcek, sosyal medya hesabında Barış Manço ve Ferdi Tayfur ile olduğu nostaljik bir kareyi paylaştı.

Karaböcek paylaşımına "Az önce evde gelecek sahnem için kostümlerime bakarken sevgili dostlarım rahmetli Barış Manço, Ferdi Tayfur ve Belkıs Akkale ile 1984 yılında çıktığımız turnede (2. Gurbet Kervanı) hayranlarımız için hazırlanan bu tshirtle karşılaştım ve ardından albümden bu fotoğrafımızı buldum. Ah, anılar ne kıymetli… Yıllar ne çabuk geçiyor. Barış’cığım dilerim gittiği yerde mutludur… Onu saygı, özlem ve büyük bir minnetle anıyor, özlüyorum. Bu kadrodan her birinize ayrı ayrı selam olsun canlarım…" notunu düştü.

N-LIFE HABERLERİ

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 2

Kurban Bayramı mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent "İyi Bayramlar Canlarım" notunu düştü. Gençlik fotoğrafını paylaşan müzisyenin değişimi dikkat çekti.

İşte nostaljik paylaşımlarıyla geçmişe götüren ünlü isimler...

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 3

Fatih Terim

"40 yıl önce, 40 yıl sonra…Bazen şekerli bazen sade; yeri geldi sıcak yeri geldi soğumuş; zaman zaman uzakta, çoğu zaman yanı başında ama her zaman hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz.
Beni 40 yılda daha iyi bir insan, baba, dede ve en önemlisi seven ve bağlı bir erkek yaptığın, içtiğimiz her kahveyi daha anlamlı kıldığın için teşekkür ederim.
Bir 40 yılımız daha olsa veya yine hayata gelsem acısıyla, tatlısıyla yine kahvemi seninle paylaşmak isterim. 40. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun"

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 4

Erol Evgin

"Elvan'ın bebekliği, benim gençliğim ve Uludağ"

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 5

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden bir çoğuna imzasını atan Arzu Film Aile Şerefi'nin setine ait bir kare "45 yıl önce bugün" notuyla paylaştı.

1976 yılında çekilen film, zengin çocuğu Oktay'ın fakir bir ailenin oğluna çarpmasıyla değişen hayatları konu alıyor.

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 6

Işıl Yücesoy

Oyuncu ve şarkıcı Işıl Yücesoy, yıllar önce çektiği selfie'yi, "1970'lerde özçekim böyle yapılıyordu. İlk özçekim ve ilk fotoğraf makinem. Siyah beyaz... Çok züğürt zamanlar . Yine de makineye para ayırabilmişim. Elimdeki tüm siyah beyaz kareler bu makineyleydi. Çok uzun zaman saklamıştım ama şimdi yok oldu" mesajıyla yayınladı.

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 7

73 yaşındaki sanatçının nostaljik selfie'sine çok sayıda beğeni mesajı yağdı.

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 8

Işın Karaca

"Yaş 18.
İlk profesyonel sahnem...
Tam 28 yıl öncesi.... Şaka gibi geliyor.
28 yıl...
Tek gerçeğim şarkılarım...
İdare edin, bugün fena duygusalım.."

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 9

Genco Erkal

"Bir bilmecem var çocuklar. Şu yaşadığımız karanlık günlerde ruhunuzu şenlendirecek bir fotoğraf paylaşıyorum. Buradaki kişilerin tümünün kimler olduğunu bilene istediği oyunuma iki kişilik davetiye veriyorum."

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 10

80’lerin sonu, İzmir Balçova Tesisleri. Bizim çocuk tiyatrosu turnesi, aynı oteli paylaştığımız kalabalık ekip Gereği Düşünüldü oyunuyla Levet Kırca & Oya Başar tiyatrosu. Soldan sağa beni atla Ayşe Erbulak, Umut Kırca, Oya Başar, Gaye Sökmen,arkada fotoğrafı ileten Demet Şeşen

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 11

Harbiye'de Gülizar Gazinosu'nda gerçekleşen ve sanat camiasından bir çok başarılı ismin katıldığı nişan töreninde Selami Şahin ve Didem Şahin'in nişan yüzüklerini Türk sanat müziğinin unutulmaz değerlerinden sanat güneşi Zeki Müren takmıştı.

32 senedir evlilikleri devam eden, üç çocuk sahibi usta sanatçı Selami Şahin ile eşi Didem Şahin'in 1985 senesinde gerçekleşen nişan töreninden yayınlanan fotoğrafları büyük ilgi topladı.

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 12

Ünlü yazar Sunay Akın, 1964 yılına ait bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Akın fotoğrafa, "Halit Kıvanç, hakemliğini yaptığı “Edebiyatçılar Birliği” ve “Artistler”in maçında, iki takımın kaptanıyla... Solda Orhan Kemal, sağda Haldun Taner... Edebiyatçılar maçı 5-3 kazanırlar... Tarih: 8 Haziran 1964..." notunu düştü.

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 13

Sezen Aksu

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 14

Cem Karaca-Selda Bağcan

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 15

Orhan Gencebay

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 16

Ayhan Işık

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 17

Ajda Pekkan

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 18

Celal Bayar ve Emel Sayın

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 19

Erol Taş

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 20

Muazzez Abacı, Terzi Mualla

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 21

MFÖ , Kerim Çaplı ve Murat Akaltun - 1982

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 22

Muşfik Kenter - 1953

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 23

Sadri Alışık, Çolpan İlhan ve oğulları Kerem Alışık

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 24

Şener Şen

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 25

Barış Manço-Orhan Gencebay

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 26

Türkan Şoray-Ediz Hun

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 27

Erol Evgin

Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları) - 28

Sezen Aksu

DAHA FAZLA GÖSTER