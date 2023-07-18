Barış Manço ve Ferdi Tayfur aynı karede (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları)
Ünlü sanatçı Gülden Karaböcek, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşım yaptı. Sanatçı 1984 yılından Barış Manço ve Ferdi Tayfur ile paylaştığı kareye "Barış’cığım dilerim gittiği yerde mutludur" notunu düştü. İşte ayrıntılar ve ünlülerin nostaljik fotoğrafları...
“Sürünüyorum”, “Kırılsın Ellerim” ve "Dilek Taşı" gibi şarkılarla tanınan Gülden Karaböcek, sosyal medya hesabında Barış Manço ve Ferdi Tayfur ile olduğu nostaljik bir kareyi paylaştı.
Karaböcek paylaşımına "Az önce evde gelecek sahnem için kostümlerime bakarken sevgili dostlarım rahmetli Barış Manço, Ferdi Tayfur ve Belkıs Akkale ile 1984 yılında çıktığımız turnede (2. Gurbet Kervanı) hayranlarımız için hazırlanan bu tshirtle karşılaştım ve ardından albümden bu fotoğrafımızı buldum. Ah, anılar ne kıymetli… Yıllar ne çabuk geçiyor. Barış’cığım dilerim gittiği yerde mutludur… Onu saygı, özlem ve büyük bir minnetle anıyor, özlüyorum. Bu kadrodan her birinize ayrı ayrı selam olsun canlarım…" notunu düştü.