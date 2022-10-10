Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi

Son olarak Yargı dizisinde Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu, uzun zamandır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Çağrı Çıtanak ile dünyaevine girdi.

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi - 1

Uzun süredir birlikte olan oyuncu çift Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak evlendi. Kemerburgaz'da evlenen çift, düğüne dair kareleri sosyal meyda hesaplarından paylaştı. 

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi - 2

Ünlü çift, birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi - 3

Gümülcinelioğlu düğünde yırtmaç detaylı bir elbise giyerken Çıtanak mavi bir smokin tercih etti.

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi - 4

Oyuncu, Sen Çal Kapı dizisinden rol arkadaşı Sitate Akbaş ile poz verdi.

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi - 5

Yargı dizisinde rol alan Uğur Aslan, düğünde şarkı söyleyerek çifte sürpriz yaptı.

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi - 6

Şarkıcı Keremcem de gecede sahne alan isimlerdendi.

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi - 7

Yakın dostları bu mutlu gününde çifti yalnız bırakmadı.

İşte ünlü çiftin düğün gecesinden yansıyanlar...

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi - 8
Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi - 9
Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi - 10
Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi - 11
Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi - 12

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