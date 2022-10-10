Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi

Uzun süredir birlikte olan oyuncu çift Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak evlendi. Kemerburgaz'da evlenen çift, düğüne dair kareleri sosyal meyda hesaplarından paylaştı.
Ünlü çift, birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.
Gümülcinelioğlu düğünde yırtmaç detaylı bir elbise giyerken Çıtanak mavi bir smokin tercih etti.
Oyuncu, Sen Çal Kapı dizisinden rol arkadaşı Sitate Akbaş ile poz verdi.
Yargı dizisinde rol alan Uğur Aslan, düğünde şarkı söyleyerek çifte sürpriz yaptı.
Şarkıcı Keremcem de gecede sahne alan isimlerdendi.
Yakın dostları bu mutlu gününde çifti yalnız bırakmadı.
İşte ünlü çiftin düğün gecesinden yansıyanlar...