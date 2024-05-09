Sertab Erener'in Eurovision heyecanı: 21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?

2003 yılında Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, bu akşamki ikinci yarı finalde konuk şarkıcı olarak sahneye çıkacak. “Everyway That I Can” şarkısını seslendirecek olan ünlü isim, kıyafetini takipçileriyle paylaştı.

Sertab Erener'in Eurovision heyecanı: 21 yıl sonra tekrar buluşalım mı? - 1

2024 Eurovision Şarkı Yarışması İsveç'in Malmö kentinde tüm heyecanıyla sürüyor. Bu akşam ikinci yarı final heyecanının yaşanacağı Eurovision'da Sertab Erener sahneye konuk şarkıcı olarak çıkarak "Everyway That I Can" şarkısını seslendirecek.

N-LIFE HABERLERİ

Sertab Erener'in Eurovision heyecanı: 21 yıl sonra tekrar buluşalım mı? - 2

21 yıl sonra Eurovision heyecanı yaşayan Sertab Erener, giyeceği kıyafeti takipçileriyle paylaştı.

Sertab Erener'in Eurovision heyecanı: 21 yıl sonra tekrar buluşalım mı? - 3

59 yaşındaki Erener'in tercihi sarı renkli, siyah transparan kol detayları ve korse detayı olan bir elbise oldu.

Sertab Erener'in Eurovision heyecanı: 21 yıl sonra tekrar buluşalım mı? - 4

Sertab Erener, paylaşımına "21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?" notunu düştü.

Sertab Erener'in Eurovision heyecanı: 21 yıl sonra tekrar buluşalım mı? - 5

FARKLI BİR VERSİYONU SESLENDİRECEK

Sertab Erener, daha önce yarışma gecesi için sıkı bir hazırlık sürecine girdiğini ve "Everyway That I Can" şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini açıklamıştı.

Sertab Erener'in Eurovision heyecanı: 21 yıl sonra tekrar buluşalım mı? - 6

Öte yandan Sertab Erener, 2003'te Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi "Everyway That I Can" adlı şarkıyla temsil etmiş, birinci olmuştu.

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