Sertab Erener'in Eurovision heyecanı: 21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?
2003 yılında Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, bu akşamki ikinci yarı finalde konuk şarkıcı olarak sahneye çıkacak. “Everyway That I Can” şarkısını seslendirecek olan ünlü isim, kıyafetini takipçileriyle paylaştı.
2024 Eurovision Şarkı Yarışması İsveç'in Malmö kentinde tüm heyecanıyla sürüyor. Bu akşam ikinci yarı final heyecanının yaşanacağı Eurovision'da Sertab Erener sahneye konuk şarkıcı olarak çıkarak "Everyway That I Can" şarkısını seslendirecek.