Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı
Merakla beklenen Oscar Ödülleri 2024 sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Dolby Theatre'da gerçekleşen törene 7 ödülle Oppenheimer filmi damga vurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar Ödül Töreni sonrası Vanity Fair'in düzenlendiği bir after party düzenlendi. İşte tören sonrası düzenlenen partiden yansıyanlar...
Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği Oscar Ödülleri'ne Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti.
Emma Stone ise Zavallılar filmiyle kariyerinde ikinci kez Oscar ödülünü kazandı.
Ödül töreninin ardından ünlü isimler Vanity Fair'in düzenlendiği partide bir araya geldi...