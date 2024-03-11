Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı

Merakla beklenen Oscar Ödülleri 2024 sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Dolby Theatre'da gerçekleşen törene 7 ödülle Oppenheimer filmi damga vurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar Ödül Töreni sonrası Vanity Fair'in düzenlendiği bir after party düzenlendi. İşte tören sonrası düzenlenen partiden yansıyanlar...

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 1

Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği Oscar Ödülleri'ne Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti.

Emma Stone ise Zavallılar filmiyle kariyerinde ikinci kez Oscar ödülünü kazandı.

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Ödül töreninin ardından ünlü isimler Vanity Fair'in düzenlendiği partide bir araya geldi...

N-LIFE HABERLERİ

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 2

Nora Atta

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 3

Da'Vine Joy Randolph

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 4

Vittoria Ceretti

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 5

Elsa Pataky ve Chris Hemsworth

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 6

Bruce Willis'in kızı  Rumer Willis

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 7

Margot Robbie

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 8

Emma Stone ve Dave McCary

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 9

Charlize Theron

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 10

Anya Tayloy- Joy

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 11

Emily Blunt ve John Krasinski

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 12

Julia Fox

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 13

Demi Moore

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 14

Kim Kardashian

Başarının tadını çıkardılar! Hollywood yıldızları soluğu Oscar partisinde aldı - 15

Sydney Sweeney

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