2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi)

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği Oscar Ödülleri'ne Oppenheimer 7 ödül kazanarak damga vurdu. ''En İyi Kadın Oyuncu'' Oscar'ı ise Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone'a gitti. İşte 2024 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 1

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini 4. kez ABD'li komedyen ve TV programcısı Jimmy Kimmel sundu.

Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu. 13 dalda aday gösterilen Oppenheimer "En İyi Film'' ödülü dahil 7 ödül kazandı. 

İşte Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi...

N-LIFE HABERLERİ

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 2

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bradley Cooper, Maestro
Colman Domingo, Rustin
Paul Giamatti, The Holdovers
KAZANAN: Cillian Murphy, Oppenheimer
Jeffrey Wright, American Fiction

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 3

EN İYİ KADIN OYUNCU

Annette Bening, Nyad
Lily Galdstone, Killers of the Flower Moon
Sandra Hüller, Anatomy of a Fall
Carey Mulligan, Maestro
KAZANAN: Emma Stone, Poor Things

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 4

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Sterling K. Brown, American Fiction
Robert De Niro, Killers Of The Flower Moon
KAZANAN: Robert Downey Jr., Oppenheimer
Ryan Gosling, Barbie
Mark Ruffalo, Poor Things

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 5

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Emily Blunt, Oppenheimer
Danielle Brooks, The Color Purple
America Ferrera, Barbie
Jodie Foster, Nyad
KAZANAN: Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 6

EN İYİ YÖNETMEN

Justine Triet, Anatomy of a Fall
Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon
KAZANAN: Christopher Nolan, Oppenheimer
Jonathan Glazer, The Zone of Interest
Yorgos Lanthimos, Poor Things

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 7

EN İYİ FİLM

American Ficiton
Anatomy of a Fall
Barbie
The Holdovers
Killers of the Flower Moon
Maestro
KAZANAN: Oppenheimer
Past Lives
The Zone of Interest
Poor Things

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 8

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

KAZANAN: Anatomy of A Fall
The Holdovers
Maestro
MayDecember
Past Lives


EN İYİ UYARLAMA SENARYO

KAZANAN: American Fiction
Barbie
Oppenheimer
Poor Things
The Zone of Interest

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 9

EN İYİ BELGESEL


Bobi Wine: The People’s President
The Eternal Memory
Four Daughters
To Kill a Tiger
KAZANAN: 20 Days in Mariupol


EN İYİ KISA BELGESEL FİLMİ

The ABCs of Book Banning
The Barber of Little Rock
Island in Between
KAZANAN: The Last Repair ShoP
Nǎi Nai & Wài Pó

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 10

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

“The Fire Inside” - Flamin’ Hot
“I’m Just Ken” - Barbie
“It Never Went Away” - American Symphony
“Wahzhazhe (A Song for My People” - “Killers of the Flower Moon
KAZANAN: "What Was I Made For?" – Barbie

EN İYİ SES

The Creator
Maestro
Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One
Oppenheimer
KAZANAN:  The Zone of Interest

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 11

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

KAZANAN: The Boy and the Heron
Elemental
Nimona
Robot Dreams
Spider-Man: Across the Spider-Verse

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

American Fiction
Indiana Jones: Kader Kadranı
Dolunay Katiller
KAZANAN: Oppenheimer
Poor Things

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 12

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Io Capitone
Perfect Days
Society of the Snow
Teachers' Lounge
KAZANAN: The Zone of Interest

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 13

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

El Conde
Maestro
Dolunay Katiller
KAZANAN: Oppenheimer
Poor Things

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 14

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Barbie
Killers of the Flower Moon
Napoleon
Oppenheimer
KAZANAN: Poor Things


EN İYİ KURGU

Anatomy of a Fall
The Holdovers
Killers of the Flower Moon
KAZANAN: Oppenheimer
Poor Things

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 15

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

Golda
Maestro
Oppenheimer
KAZANAN: Poor Things
Society of the Snow


EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

Letter to A Pig
Ninety-Five Senses
Our Uniform
Pachyderme
KAZANAN: War is Over

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 16

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Barbie
Dolunay Katilleri
Napoleon
Oppenheimer
KAZANAN: Poor Things

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 17

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

The Creator
KAZANAN: Godzilla Minus One
Guardians of the Galaxy 3
Napoleon
Mission İmpossible

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 18

EN İYİ LIVE-ACTION FİLM

The After
Invincible
Night of Fortune
Red, White and Blue
KAZANAN: The Wonderful Story of Henry Sugar

2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 19
2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 20
2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi) - 21
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