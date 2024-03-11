2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (96. Oscar Ödüller kazananlar tam listesi)
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği Oscar Ödülleri'ne Oppenheimer 7 ödül kazanarak damga vurdu. ''En İyi Kadın Oyuncu'' Oscar'ı ise Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone'a gitti. İşte 2024 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini 4. kez ABD'li komedyen ve TV programcısı Jimmy Kimmel sundu.
Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu. 13 dalda aday gösterilen Oppenheimer "En İyi Film'' ödülü dahil 7 ödül kazandı.
İşte Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi...