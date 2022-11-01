Bebeklerde konak neden olur, nasıl geçer?

Yenidoğan cildi steril kabul edilir dolayısıyla cilt onu koruyan yararlı bakteri florasından yoksundur. Bu durum hem cildi hem de bebeği dış etkenlere karşı çok daha hassas hale getirir. Bu hormonlar yapıları gereği yağ ile uyumlu hormonlardır ve vücut bu hormonların varlığında normalden daha fazla yağ üretme eğiliminde olur.



