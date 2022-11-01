Bebeklerde konak neden olur, nasıl geçer?

Bebeklerin yaşamlarının ilk aylarında ortaya çıkabilen konak, saçların ve kaşların kendisini hızla yenileme döneminde çoğu bebekte görülebilen kabuklu yapı; sert, sarı ya da kahverengi görünümlü olabilir.
Bu tabakalar nemlendirilerek yumuşak tutulduğunda bebeğe acı ve zarar vermez ancak çoğalmaması için önlem alınması gerekebilir.
Yenidoğan cildi steril kabul edilir dolayısıyla cilt onu koruyan yararlı bakteri florasından yoksundur. Bu durum hem cildi hem de bebeği dış etkenlere karşı çok daha hassas hale getirir. Bu hormonlar yapıları gereği yağ ile uyumlu hormonlardır ve vücut bu hormonların varlığında normalden daha fazla yağ üretme eğiliminde olur.
Uygun bir bebek yağı veya saf sızma zeytinyağı ile masaj yapılarak yumuşatılan ve daha sonra yumuşak bir fırça ile temizlenen bölgeye uygun aralıklarla cilt bakımı yapmak gerekir.
Konak genellikle kendiliğinden gerileme eğiliminde olur ve yaklaşık üç ayda kaybolur. Bazı durumlarda bu süre bir yıla kadar uzayabilir ancak bebeğe ciddi rahatsızlık vermiyorsa tedavi gerektirmez. Geçmeyen, uzayan ve sıklaşan konak için mutlaka bir doktora başvurmak gerekir.