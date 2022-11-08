Bella Hadid hastane paylaşımıyla endişe uyandırdı

Lyme hastalığı hakkında yaşadığı semptomları hakkında konuşan yıldız, baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet gibi belirtilerle karşılaştığını paylaşmıştı.

Model, yaşadığı diğer semptomların ise anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.