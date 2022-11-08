Bella Hadid hastane paylaşımıyla endişe uyandırdı

Günümüzün en çok aranan modellerinden Bella Hadid, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
26 yaşındaki modelin hastane odasından yaptığı paylaşımlar hayranlarını endişelendirdi.
Üstünde kıyafet olmadan yatakta oturduğu anları paylaşan Hadid, daha sonra vücudundaki morlukları gösterdi.
Uzun bir süredir Lyme hastalığıyla mücadele eden ve hastalığıyla ilgili sık sık paylaşım yapan yıldız, sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.
Lyme hastalığı hakkında yaşadığı semptomları hakkında konuşan yıldız, baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet gibi belirtilerle karşılaştığını paylaşmıştı.
Model, yaşadığı diğer semptomların ise anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.
Hadid, “Her gün istisnasız bu semptomların 10 tanesini yaşıyoum. Muhtemelen 14 yaşımdan beri böyle ama 18 yaşıma bastığımda semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladım" demişti.
Filistin asıllı ABD’li model son dönemde Yahudilerle ilgili yaptığı çarpıcı söylemleriyle sık sık öne çıkan ABD’li rap şarkıcı Kanye West’e tepki vermişti.
Rapçinin Yahudi düşmanı açıklamalarına tepki gösteren ve Filistin’i desteklemesiyle bilinen model, "Savunduğumuz şey bu değil" ifadesini kullandı.
Rapçinin adını vermeden "Son zamanlarda gündeme gelen Yahudi düşmanlığını" kınadığını belirten 26 yaşındaki modelin West’i işaret ettiği düşünülüyor.
Sosyal medya hesabında uzun bir metin yayınlayan model, “Dünya duyarsızlaştıkça Yahudi düşmanlığının geçip gitmesine izin vermek, birlikte büyüdüğüm ailelere, arkadaşlara, sevdiğim ve çalıştığım insanlara, kendime, hatta Filistin davasına büyük bir kötülük olurdu. Çünkü savunduğumuz şey nefret veya şiddet değil” diyerek Yahudi karşıtı söylemleri onaylamadığını belirtti.