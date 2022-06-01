Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman tatilde

Haberler | 01.06.2022 - 10:06

Geçtiğimiz günlerde Cannes kırmızı halısına damga vuran ardından Michale Kors için kamera karşısına geçen Bella Hadid, sevgilisi Marc Kalman ile soluğu tatilde aldı.

Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman tatilde - 1

Yıldız model ile sevgilisi Marc Kalman tatil için Fransa'nın St Barts bölgesini tercih etti.

Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman tatilde - 2

25 yaşındaki model, sevgilisiyle birlikte mavi mayosuyla denize atlayış yaptığı anları ölümsüzleştirdi.

Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman tatilde - 3

Hadid verdiği pozları yaklaşık 53 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladı.

Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman tatilde - 4

Hadid, geçtiğimiz günlerde dijital dünyaya adım atmış ve ‘CY-B3LLA’ adındaki ilk NFT koleksiyonunu görücüye çıkarmıştı.

Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman tatilde - 5

Fransa'da Cannes kırmızı halısında 35 yıllık bir elbise giyen Hadid, törene damga vuran isimlerdendi.

Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman tatilde - 6

İşte Hadid ve Kalman'ın tatillerinden yansıyan diğer kareler...

Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman tatilde - 7
Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman tatilde - 8
Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman tatilde - 9
Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman tatilde - 10

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