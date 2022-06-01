Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman tatilde

Haberler | 01.06.2022 - 10:06
Yıldız model Bella Hadid ile sevgilisi Marc Kalman tatil için Fransa'nın St Barts bölgesini tercih etti.
25 yaşındaki model, sevgilisiyle birlikte mavi mayosuyla denize atlayış yaptığı anları ölümsüzleştirdi.
Hadid verdiği pozları yaklaşık 53 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladı.
Hadid, geçtiğimiz günlerde dijital dünyaya adım atmış ve ‘CY-B3LLA’ adındaki ilk NFT koleksiyonunu görücüye çıkarmıştı.
Fransa'da Cannes kırmızı halısında 35 yıllık bir elbise giyen Hadid, törene damga vuran isimlerdendi.
İşte Hadid ve Kalman'ın tatillerinden yansıyan diğer kareler...