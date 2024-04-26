Johnny Depp için "korkutucu" diyen yönetmen açıklama yaptı
Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası sonrası Depp, kariyerine "Jeanne du Barry" filmiyle dönüş yapmıştı. Filmin yönetmeninin "Set çalışanları Johnny Depp'ten korkuyordu" ifadesi gündem oldu. Yönetmen konuyla ilgili açıklama yaptı.
Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile bir dönem gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat verdiği "Jeanne du Barry" filmi ile sinemaya görkemli bir dönüş yapmıştı.
Filmde aynı zamanda rol alan yönetmen Maiwenn Le Besco, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda set çalışanlarının Depp'ten korktuğunu söylemişti.