Johnny Depp için "korkutucu" diyen yönetmen açıklama yaptı

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası sonrası Depp, kariyerine "Jeanne du Barry" filmiyle dönüş yapmıştı. Filmin yönetmeninin "Set çalışanları Johnny Depp'ten korkuyordu" ifadesi gündem oldu. Yönetmen konuyla ilgili açıklama yaptı.

Johnny Depp için "korkutucu" diyen yönetmen açıklama yaptı - 1

Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile bir dönem gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat verdiği "Jeanne du Barry" filmi ile sinemaya görkemli bir dönüş yapmıştı.

Filmde aynı zamanda rol alan yönetmen Maiwenn Le Besco, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda set çalışanlarının Depp'ten korktuğunu söylemişti.

N-LIFE HABERLERİ

Johnny Depp için "korkutucu" diyen yönetmen açıklama yaptı - 2

"SET ÇALIŞANLARI ONDAN KORKUYORDU"

Yönetmen bir gazeteye verdiği röportajda "Dürüst olmak zorundayım. Onunla çekim yapmak çok zor… Tüm ekip korkmuştu çünkü onun farklı bir mizah anlayışı vardı ve zamanında gelip gelmeyeceğini ya da repliklerini söylemesinin uygun olup olmayacağını bilmiyorduk. Depp zamanında sette olsa bile set çalışanları ondan korkuyordu" dedi.

Johnny Depp için "korkutucu" diyen yönetmen açıklama yaptı - 3

"ÖYLE DEMEK İSTEMEDİM"

Yönetmen, Variety'ye verdiği röportajda sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Maiwenn, "Johnny'nin 'korkutucu' olduğuna dair bir yorum yaptığımda onun karizmasından, kötü şöhretinden, yıldız statüsünden bahsediyordum" ifadelerini kullandı.

Johnny Depp için "korkutucu" diyen yönetmen açıklama yaptı - 4

"O BAŞLIĞI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Yönetmen, “Gazetenin 'Set çalışanları Johnny Depp'ten korkuyordu' manşetini attığını öğrendiğimde çok şaşırdım çünkü röportaj, bağlamı ve detayları olmadan yazılmıştı ve söylediklerim kesinlikle aynı anlama gelmiyordu. Gazeteci ne demek istediğimi anlamak istemedi.” ifadelerini kullandı.

Yönetmen sözlerini "Johnny, karizmasının ve "kral" statüsünün etkileyici olması anlamında korkutucu biri. Eğer yazarın sözlerimi bu kadar kötü niyetli bir şekilde kullanacağını bilseydim, 'etkileyici' kelimesini kullanırdım" diye tamamladı.

Johnny Depp için "korkutucu" diyen yönetmen açıklama yaptı - 5

"JOHNNY DEPP ÇOK BÜYÜK BİR AKTÖR"

Daha sonra Variety'ye yeni bir açıklamada bulunan yönetmen "Johnny Depp çok büyük bir aktör. En büyüklerinden biri. Bana (Marlon) Brando'yu hatırlattı; onun dehası, çektiği acılar, cömertliği ve çelişkileri... Sette birkaç kez tartışmış olsak da o tamamen saygı duyduğum ve hayran olduğum biri ve sözlerimi düzeltmek benim için önemli çünkü Charlotte O'Sullivan'la yaptığım röportaj beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Yönetmen daha sonra şunu ekledi:

"Johnny Depp bir ünlü ve bir dahi ve evet, bu bazen bazı insanları korkutabiliyor."

Johnny Depp için "korkutucu" diyen yönetmen açıklama yaptı - 6

"ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM

Depp, geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan film hakkında "Rol bana teklif edildiği için kendimi çok şanslı hissediyorum. Garip bir şekilde şanslıyım" demişti. Aktör sözlerine şöyle devam etti:

"Bu rolü canlandırmam bana hiç mantıklı gelmemişti. Yönetmeni vazgeçirmeye çalıştım. Ama beni duymuyordu ve beni filmine alacak kadar büyük bir cesaret gösterdi."

Depp'in kariyerine dönüş filmi Cannes Film Festivali'nde 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.

Johnny Depp için "korkutucu" diyen yönetmen açıklama yaptı - 7

SERİNİN KADERİ BELLİ OLDU

Ünlü aktör Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile karalama davası sürerken Karayip Korsanları'nın yeni filminden kovulduğu açıklanmıştı.

Davanın Depp'in lehine bitmesinin ardından Disney'in ünlü isme ulaştığı ve Karayip Korsanları'nın devam filmi için harekete geçildiği ortaya çıkmıştı. Ancak Johnny Depp'in avukatı, oyuncunun seriye geri döneceği iddialarını yalanlamıştı.

Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, yeni Karayip Korsanları filminin "reboot" olacağını söyledi.

Yeni oyuncu kadrosu ve yepyeni bir senaryo ile çekilen altıncı Karayip Korsanları, aynı evrende geçse de yepyeni bir film olacak.

DEPP DÖNECEK Mİ?

Yapımcı "Karayip Korsanları'nı yeniden çekeceğiz. Böylesi daha kolay çünkü bazı oyuncuların seriye dönmesini beklemek zorunda değilsiniz" dedi.

Yapımcının bu açıklaması her ne kadar Johnny Depp'in seriye dönmeyeceğini işaret etse de oyuncu, hayranlarına her zaman sürpriz yapabilir.

"Reboot" yapımlarda oyuncu kadrosu yenilense de orijinal yapımın yıldızları, yeni çekilen filmlerdeki bazı sahnelerde rol alarak sinemaseverlere sürpriz yapabiliyor.

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