Johnny Depp için "korkutucu" diyen yönetmen açıklama yaptı

"JOHNNY DEPP ÇOK BÜYÜK BİR AKTÖR"

Daha sonra Variety'ye yeni bir açıklamada bulunan yönetmen "Johnny Depp çok büyük bir aktör. En büyüklerinden biri. Bana (Marlon) Brando'yu hatırlattı; onun dehası, çektiği acılar, cömertliği ve çelişkileri... Sette birkaç kez tartışmış olsak da o tamamen saygı duyduğum ve hayran olduğum biri ve sözlerimi düzeltmek benim için önemli çünkü Charlotte O'Sullivan'la yaptığım röportaj beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Yönetmen daha sonra şunu ekledi:

"Johnny Depp bir ünlü ve bir dahi ve evet, bu bazen bazı insanları korkutabiliyor."