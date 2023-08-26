Bella Hadid'den İsrailli bakana tepki
Filistinlilere karşı ırkçı söylemleri ve kışkırtıcı eylemleriyle tanınan İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, yine çok ses getiren ve tepki çeken bir açıklama yaptı. Ben-Gvir, Yahudilerin hareket özgürlüğünün Filistinlilerin özgürlüğünden daha önemli olduğunu iddia etti. Bu sözlerine tepki gösterenlerden biri de Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid oldu.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik, "Benim, eşimin ve çocuklarımın Batı Şeria'da hareket özgürlüğü Araplardan daha fazla. Üzgünüm bu bir gerçek bu" sözleri büyük tepki topladı. İlk tepki gösterenlerden biri Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid'di.