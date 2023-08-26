Bella Hadid'den İsrailli bakana tepki

“Yedi yıl boyunca her cuma oturup yemek yediğim arkadaşlarım beni artık evine almıyor” açıklamasında bulunan 26 yaşındaki model, paylaşımları konusunda hiçbir korkusunun olmadığını söylemişti.

“14 yaşındayken elime çiçeklerle ‘Filistin’e Özgürlük’ yazmıştım. Bana isim taktılar ve başkaları için nefret besleyen biri gibi yansıtıldım” diyen model, Filistinli babası Mohamed Hadid ile birlikte "Müslüman kültürü" içinde büyüme fırsatı bulamadığı için üzgün olduğunu söylemişti.

Bella Hadid, annesi Yolanda Hadid'in babası Mohamed Hadid'den boşandıktan sonra kendisini Kaliforniya'ya götürmesiyle ailesinin Filistinli olan tarafından koptuğunu ifade etmişti.