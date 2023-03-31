Ben Affleck çok konuşulan mutsuz yüz ifadesine açıklık getirdi

Hem yönetmenliğini yapıp hem de başrolünde oynadığı “Air” adlı filmle gündemde olan Ben Affleck, mutsuz yüz ifadesi hakkında konuştu.
Jimmy Kimmel Live’ın son bölümüne konuk olan Ben Affleck, pek mutlu olmadığı ve katıldığı etkinliklerde eğlenmediği düşüncesinin yaygın bir yanılgı olduğunu söyledi.
"Bakın, çok mutsuz görünen bıkkın bir yüzüm var" Affleck, hoşnut olduğu ve eğlendiği zaman yüzünün nasıl bir hale büründüğünü gösterdi.
Aktörün iki durumda da yüzünün birbirine benzemesi dikkat çekti.
50 yaşındaki Affleck, sözlerine; "Tanrı beni böyle yarattı. Bu yüzden beni cezalandırmanıza gerek yok" diye devam etti.
Ben Affleck, son olarak 5 Şubat’taki Grammy Ödülleri’nde sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.
Affleck, eşi Jennifer Lopez’le kameraya yakalandıklarında tartışıyormuş gibi görünüyordu.
Ancak ünlü oyuncu daha sonra yaptığı açıklamada o anda şaka yaptığını söylemişti.
Ben Affleck’in yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği "Air" yakında vizyona girecek.
Gerçek hayat hikayesine dayanan film, Nike’ın pazarlama yöneticisi Sonny Vaccaro'nun (Matt Damon) kendi spor ayakkabı serisini yaratmak üzere genç Jordan'ın peşine düşmesini konu alıyor.