Ben Affleck: Jennifer Lopez gibi bir kadının yanında kendimi yetersiz hissetmemem imkansız

MUTSUZ İFADESİNİ AÇIKLADI

Öte yandan, Affleck, mutsuz yüz ifadesi hakkında konuşmuştu. Jimmy Kimmel Live’ın son bölümüne konuk olan Ben Affleck, pek mutlu olmadığı ve katıldığı etkinliklerde eğlenmediği düşüncesinin yaygın bir yanılgı olduğunu söyledi.



"Bakın, çok mutsuz görünen bıkkın bir yüzüm var" Affleck, hoşnut olduğu ve eğlendiği zaman yüzünün nasıl bir hale büründüğünü gösterdi.

Aktörün iki durumda da yüzünün birbirine benzemesi dikkat çekti. 50 yaşındaki Affleck, sözlerine; "Tanrı beni böyle yarattı. Bu yüzden beni cezalandırmanıza gerek yok" diye devam etti.