Ben Affleck: Jennifer Lopez gibi bir kadının yanında kendimi yetersiz hissetmemem imkansız

Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.
Şu sıralar "Air" filmiyle gündemde olan Affleck, konuk olduğu podcast yayınında Lopez hakkında açıklamalarda bulundu.
Lopez'in şarkılarını çok sevdiğini belirten oyuncu "Şarkılarına bayılıyorum. Hepsini ezbere biliyorum" dedi.
Affleck "Hakkımda yapılan şarkılar, tüm zamanların en iyi sanatçısı tarafından yazıldı: Jennifer Lopez. Tüm şarkılar benim hakkımda mı bilmiyorum ama bazılarını yazarken benden ilham aldığını biliyorum. Tabii olumsuz şeyler de var şarkılarda" ifadelerini kullandı.
Lopez gibi başarılı bir bir kadının kendisini yetersiz hissettirip hissettirmediği sorulan Affleck "Bu kadar çok başarıya sahip bir kadının yanında iken yetersiz hissetmemek güç ister. Kendimi bu konuda kötü hissetmiyorum. Özsaygım düşük değildir. Bazen onun inanılmaz bir oyuncu, harika bir sanatçı olduğunu tamamen unutuyorum. Arabada bazen bir şarkıya eşlik ediyorum. Sonra yanımda profesyonel bir şarkıcının oturduğunu hatırlayıp susuyorum" dedi.
Öte yandan, Affleck, mutsuz yüz ifadesi hakkında konuşmuştu. Jimmy Kimmel Live’ın son bölümüne konuk olan Ben Affleck, pek mutlu olmadığı ve katıldığı etkinliklerde eğlenmediği düşüncesinin yaygın bir yanılgı olduğunu söyledi.
"Bakın, çok mutsuz görünen bıkkın bir yüzüm var" Affleck, hoşnut olduğu ve eğlendiği zaman yüzünün nasıl bir hale büründüğünü gösterdi.
Aktörün iki durumda da yüzünün birbirine benzemesi dikkat çekti. 50 yaşındaki Affleck, sözlerine; "Tanrı beni böyle yarattı. Bu yüzden beni cezalandırmanıza gerek yok" diye devam etti.
Ben Affleck, son olarak 5 Şubat’taki Grammy Ödülleri’nde sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.
Affleck, eşi Jennifer Lopez’le kameraya yakalandıklarında tartışıyormuş gibi görünüyordu.
Ancak ünlü oyuncu daha sonra yaptığı açıklamada o anda şaka yaptığını söylemişti.