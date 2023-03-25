Ben Affleck ve Matt Damon ünlü olmadan önce ortak hesap kullandı

ORTAK HESAP KULLANDILAR

The Bill Simmons Podcast'ine katılan ve liseden beri arkadaş olan ikili, oyuncu olmak konusunda birbirine devamlı destek olduklarını söyledi.

Film seçmelerine katılabilmeyi finanse etmek için 1980'lerin sonlarından itibaren ortak bir banka hesabı kullandıklarını açıklayan ikiliden Damon, "Alışılmadık bir şeydi ama seçmeler için paraya ihtiyacımız vardı" dedi. Oyuncu "Geriye dönüp bakınca garip bir şey olduğunu kabul ediyorum" dedi.