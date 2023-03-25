Ben Affleck ve Matt Damon ünlü olmadan önce ortak hesap kullandı

Hollywood’un ünlü simalarından Ben Affleck ve Matt Damon, başarılı performanslarının yanı sıra çok yakın arkadaş olmalarıyla da biliniyor.
Başrolünde Robin Williams'ın yer aldığı Good Will Hunting (Can Dostum) filminin senaryosunu kaleme alan iki arkadaş, kariyerlerinin henüz çok başında iken En İyi Özgün Senaryo Oscar'ını kazanmıştı.
The Bill Simmons Podcast'ine katılan ve liseden beri arkadaş olan ikili, oyuncu olmak konusunda birbirine devamlı destek olduklarını söyledi.
Film seçmelerine katılabilmeyi finanse etmek için 1980'lerin sonlarından itibaren ortak bir banka hesabı kullandıklarını açıklayan ikiliden Damon, "Alışılmadık bir şeydi ama seçmeler için paraya ihtiyacımız vardı" dedi. Oyuncu "Geriye dönüp bakınca garip bir şey olduğunu kabul ediyorum" dedi.
Affleck ise "Birbirimize yardım edecek ve birbirimizin yanında olacaktık. Durum aslında 'Yalnız kalmayacaksın, ben de yalnız kalmayacağım. Hadi gidip bunu yapalım' gibi bir şeydi" dedi.
Damon, “Birimizin parası olduğu sürece elektriğin kesilmeyeceğini biliyorduk” dedi.
İkili son olarak Ridley Scott yönetmenliğindeki "The Last Duel" filminde bir araya geldi.
Yönetmenliğini ve başrolünü Affleck'in üstlendiği "Air", pazarlama yöneticisi Sonny Vaccaro'nun (Matt Damon) kendi spor ayakkabı serisini yaratmak üzere genç Jordan'ın peşine düşmek için Nike'la birlikte çalıştığı gerçek hayat hikayesine dayanan bir spor draması.
Film, ABD'de 5 Nisan'da sinemalarda vizyona girecek.