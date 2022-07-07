Bensu Soral: Sosyal medya hastalıklı bir boyuta geldi

Haberler | 07.07.2022 - 08:20
Oyuncu Bensu Soral, InStyle Türkiye dergisine verdiği röportajda, "Sosyal medyanın genç kadınlara dayattığı beden ve güzellik algısı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu "Sosyal medyanın geldiği noktada bu durum artık had safhada yaşanıyor. Bunun bir yerde bitmesini çok istiyorum" diyerek yanıtladı.
Soral sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes birbiriyle yarış halinde ve kendisinde eksiklik hisseden insanlara bu durumun zarar verdiği ortada. Aslında en acı olan da şu ki; sosyal medyada yapılan paylaşımların çoğu gerçeklikten çok uzak."
"Kısacası hastalıklı bir boyuta geldi. Fakat son zamanlarda bu algının yıkılması için sarf edilen çabalar da gözden kaçmamalı. Umarım hep birlikte bu güzellik algısını değiştirebiliriz."
Kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral’ın oğlu Ali'yi kucağına almasıyla teyze olma mutluluğu yaşayan Soral konu hakkında "Ali dünyaya geldikten birkaç gün sonra, ‘Ne hissediyorsun?’ diye ablama sormuştum. Gülerek ‘Hastaneden çocuk kaçırmışız gibi hissediyorum’ dedi. Gerçekten en başındaki his o. Birden küçücük biri dahil oluyor ailenize ve tüm sorumluluğu size ait" dedi.
31 yaşındaki oyuncu 2018 yılında Hakan Baş ile dünyaevine girmişti.
İşte Soral'ın Instagram hesabından yayınladığı öne çıkan bazı kareler...