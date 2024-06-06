Berfu Yenenler "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" dedi: Hülya Avşar'ın yorumu gündem oldu

"BENİM CAZİBEMİ ES GEÇİYORLAR"

2. Sayfa'ya konuşan Eser Yenenler ise şu açıklamayı yaptı:

"Yetenekli bir kadınla, daha önce bu işi yapan bir adamın bir araya gelmesi. Mutluyuz da evlilik de kolay değil. Hani böyle bir spekülasyon olsun, hareket olsun diye Berfu'ya çamur atmak falan oluyor. Berfu'ya çamur atılmış oldu biraz. Ama kimse ünlü olmak için de mesaj atmaz yani! Gerçekten benim cazibemi es geçiyorlar. Orada tutamadı kendisini."