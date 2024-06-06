Berfu Yenenler "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" dedi: Hülya Avşar'ın yorumu gündem oldu

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Yenenler'e, Avşar'ın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

Berfu Yenenler "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" dedi: Hülya Avşar'ın yorumu gündem oldu - 1

Ünlü isimleri Youtube kanalında ağırlayan Berfu Yenenler, bu sefer Hülya Avşar'ın programına konuk oldu.

Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli olan Berfu Yenenler ile oyuncu Eser Yenenler 2019 yılında evlenmişti. Çiftin Kuzey ve Mete adında iki çocuğu bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Berfu Yenenler "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" dedi: Hülya Avşar'ın yorumu gündem oldu - 2

Berfu Yenenler, Avşar'ın programında "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" dedi.

Avşar da "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" yanıtını verdi.

Berfu Yenenler "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" dedi: Hülya Avşar'ın yorumu gündem oldu - 3

İkilinin sohbeti sosyal medyada gündem oldu.

Berfu Yenenler "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" dedi: Hülya Avşar'ın yorumu gündem oldu - 4

"BENİM CAZİBEMİ ES GEÇİYORLAR"

2. Sayfa'ya konuşan Eser Yenenler ise şu açıklamayı yaptı:

"Yetenekli bir kadınla, daha önce bu işi yapan bir adamın bir araya gelmesi. Mutluyuz da evlilik de kolay değil. Hani böyle bir spekülasyon olsun, hareket olsun diye Berfu'ya çamur atmak falan oluyor. Berfu'ya çamur atılmış oldu biraz. Ama kimse ünlü olmak için de mesaj atmaz yani! Gerçekten benim cazibemi es geçiyorlar. Orada tutamadı kendisini."

Berfu Yenenler "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" dedi: Hülya Avşar'ın yorumu gündem oldu - 5

Berfu Yenenler ise sosyal medya hesabında bir video yayınladı.

Videoda Berfu Yenenler "Güzellik yarışması beni tam ünlü edemedi. Beni sen ünlü eder misin?" diyerek Eser Yenenler'e mesaj atıyor. Eser Yenenler ise "TC kimlik gönder. Hemen 2 çocuk yapabilir misin?" yanıtını veriyor.

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