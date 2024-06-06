Berfu Yenenler "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" dedi: Hülya Avşar'ın yorumu gündem oldu
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Yenenler'e, Avşar'ın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü isimleri Youtube kanalında ağırlayan Berfu Yenenler, bu sefer Hülya Avşar'ın programına konuk oldu.
Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli olan Berfu Yenenler ile oyuncu Eser Yenenler 2019 yılında evlenmişti. Çiftin Kuzey ve Mete adında iki çocuğu bulunuyor.