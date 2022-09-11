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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde Öyle Bir Geçer Zaman ki buluşması

Haberler - ntv.com.tr | 11.09.2022 - 11:58 - Son Güncelleme : 11.09.2022 - 12:25

Meslektaşı Berk Oktay ile dünyaevine giren Yıldız Çağrı Atiksoy'u Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden rol arkadaşları yalnız bırakmadı.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde Öyle Bir Geçer Zaman ki buluşması - 1

Ünlü oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy dünyaevine girdi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde Öyle Bir Geçer Zaman ki buluşması - 2

Cuma günü nikah masasına oturan çift, görkemli bir düğün gerçekleştirdi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde Öyle Bir Geçer Zaman ki buluşması - 3

Atiksoy'un Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden rol arkadaşları ise oyuncuyu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde Öyle Bir Geçer Zaman ki buluşması - 4

Oyuncunun diziden rol arkadaşları Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar düğünde bir araya geldi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde Öyle Bir Geçer Zaman ki buluşması - 5

Nihahı daha önce kıyılan çift için temsili bir tören daha yapıldı. Fenomen diziden rol arkadaşı Salih Bademci nikahı yeniden kıydı.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde Öyle Bir Geçer Zaman ki buluşması - 6

Düğüne katılan rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ise Bademci için "Harika bir nikah memurudur" esprisi yaptı.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde Öyle Bir Geçer Zaman ki buluşması - 7

Dizide Cemile karakterine hayat veren Ayça Bingöl ve Neriman karakterine hayat veren Zeyno Eracar davetliler arasındaydı.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde Öyle Bir Geçer Zaman ki buluşması - 8

Oyuncular, beraber selfie çekilmeyi de ihmal etmedi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde Öyle Bir Geçer Zaman ki buluşması - 9

Nilperi Şahinkaya düğünden bu pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde Öyle Bir Geçer Zaman ki buluşması - 10

Bademci, dizi hatırası olarak eski bir fotoğrafı "Yıllar" diyerek paylaştı.

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