Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde Öyle Bir Geçer Zaman ki buluşması

Haberler - ntv.com.tr | 11.09.2022 - 11:58 - Son Güncelleme : 11.09.2022 - 12:25
Ünlü oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy dünyaevine girdi.
Cuma günü nikah masasına oturan çift, görkemli bir düğün gerçekleştirdi.
Atiksoy'un Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden rol arkadaşları ise oyuncuyu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Oyuncunun diziden rol arkadaşları Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar düğünde bir araya geldi.
Nihahı daha önce kıyılan çift için temsili bir tören daha yapıldı. Fenomen diziden rol arkadaşı Salih Bademci nikahı yeniden kıydı.
Düğüne katılan rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ise Bademci için "Harika bir nikah memurudur" esprisi yaptı.
Dizide Cemile karakterine hayat veren Ayça Bingöl ve Neriman karakterine hayat veren Zeyno Eracar davetliler arasındaydı.
Oyuncular, beraber selfie çekilmeyi de ihmal etmedi.
Nilperi Şahinkaya düğünden bu pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.
Bademci, dizi hatırası olarak eski bir fotoğrafı "Yıllar" diyerek paylaştı.