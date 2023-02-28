Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklar için oyuncak yağmuru ünlü yıldızları da ağlattı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması önceki gün Vodafone Park'ta oynandı. Siyah beyazlı taraftarlar, Dolmabahçe’ye Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede çocuklar için sahaya atılacak oyuncaklarla geldi.
Maçta dakikalar depremin olduğu saat olan 4.17’yi gösterirken bütün oyuncaklar alkışlar arasında sahaya atıldı. Sahaya atılan oyuncakları futbolcular görevliler yardımıyla topladı. Pelüş oyuncaklar daha sonra çocuklara hediye edilmek üzere deprem bölgesine gönderilecek.
Beşiktaş Kulübü ve taraftarların depremdeze çocuklar için başlattığı “Bu oyuncak sana arkadaşım” kampanyası tüm Türkiye’ye duygusal anlar yaşattı. Sanat dünyasının ünlü isimleri de hislerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Fazıl Say: Canım memleketim. Güzel ülkem. Sevginin tohumlarını atalım. Bu büyük yaraları hep beraber saracağız. İyi olacağız. Eşsiz bir görüntü. Tüm dünya görmeli.
Filiz Akın: Gerçekten tarihe geçecek görüntüleri gözyaşlarıyla izledik. Çünkü dünyanın en güzel yeri bir çocuğun kalbidir.
Mahsun Kırmızıgül: Ağlattınız... Teşekkürler... Kalbinizden öperim sizin.
Nilgün Belgün: Şu manzaraya ağlamamak mümkün değil...
Hazal Kaya: Canlarım benim. Güzelliğiniz güç oldu, nefes oldu. Var olun be.
Behzat Uygur: Şahanesiniz.Çocuklar hep gülsün...
Bengü: Bir başkadır benim memleketim.
Berk Oktay: Gözleri dolan herkes... İyi ki varsınız.
İrem Derici: Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum. Beraberken o kadar güzeliz ki!
Ediz Hun: Gel de bu ülkeyle gurur duyma.
Begüm Birgören: Ağlamaktan mahvoldum! Canım ülkem, canım halkım!
Açelya Akkoyun: Teşekkürler kalbi bizi iyileştirmeye atan herkese, birlikte yaralandık, birlikte iyileşeceğiz.
Berkay Şahin: Gönülden sevgiyle alkışlıyorum. İçim sızladı oradaki herkese. Sarılıp ağlamak istedim. Allah’ım bu acıyı bir daha yaşatmasın.
Bige Önal: Benim ülkem böyle bir ülke. Bir başka.
Celil Nalçakan: Ağlamamak mümkün mü? Beraber yaralandık, birlikte iyileşeceğiz!
Feyyaz Şerifoğlu: Duygulanmamak elde değil. Biz birlikte güzeliz. Bütün peluş oyuncaklar, depremzede çocuklara gidecek. İyi ki varsınız.
Pelin Uluksar: Çocuklarımız hep gülsün. Sevgi ve kardeşlik kazanacak.
Ece Erken: Çocuklar için binlerce oyuncak sahaya yağdı. Ah ya çocuklar çocuklarımız... Onlara bir şey olmasın hiç.
Seda Üren: Babamın saha komiserliği yaptığı yıllardan beri çocukluğum maçlarda geçti. Bu maç değildi bir başkaydı, Beşiktaş taraftarı tek yürek olup dayanışmasıyla göz pınarlarında hazır yaşlarla stadyumda 11 şehrimiz için oradaydı.
Hakan Hatipoğlu: Çocuklar hep gülsün.
Deniz Özerman: Bir çocuğu sevindirmekten daha güzel ne olabilir. Birlikte çok güzeliz.