Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklar için oyuncak yağmuru ünlü yıldızları da ağlattı

Ece Erken: Çocuklar için binlerce oyuncak sahaya yağdı. Ah ya çocuklar çocuklarımız... Onlara bir şey olmasın hiç.

Seda Üren: Babamın saha komiserliği yaptığı yıllardan beri çocukluğum maçlarda geçti. Bu maç değildi bir başkaydı, Beşiktaş taraftarı tek yürek olup dayanışmasıyla göz pınarlarında hazır yaşlarla stadyumda 11 şehrimiz için oradaydı.

Hakan Hatipoğlu: Çocuklar hep gülsün.

Deniz Özerman: Bir çocuğu sevindirmekten daha güzel ne olabilir. Birlikte çok güzeliz.