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Beyin anevrizması geçiren Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Hala konuşabilmem bir mucize

Haberler - ntv.com.tr | 19.07.2022 - 12:34 - Son Güncelleme : 19.07.2022 - 12:47

Game of Thrones dizisiyle ünlenen İngiliz oyuncu Emilia Clarke, iki defa beyin anevrizması geçirdikten sonra yaşadıklarını paylaştı. Clarke, “Bu tür bir tehlikeyi atlatan çok az sayıda insandan biriyim" açıklamasında bulundu.

Beyin anevrizması geçiren Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Hala konuşabilmem bir mucize - 1

HBO’nun ünlü dizisi Game of Thrones’daki Khaleesi karakteriyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu , sağlık sorunları sonrası yaşadıklarını dile getirdi.

Beyin anevrizması geçiren Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Hala konuşabilmem bir mucize - 2

"KONUŞABİLMEM MUCİZE"

İki defa beyin anevrizması geçirdiğini belirten Clarke, hastalığının ardından halen konuşabildiğini ve bunu yapabilen çok az kişiden biri olduğunu söyledi.

Beyin anevrizması geçiren Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Hala konuşabilmem bir mucize - 3

İKİ KERE ANEVRİZMA GEÇİRDİ

2011 ve 2013 yıllarında iki kez beyin anevrizması geçiren ve beyin ameliyatı olan oyuncu, hastalığıyla ilgili detayları “A Battle for My Life” adlı yazısında paylaştı.

Beyin anevrizması geçiren Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Hala konuşabilmem bir mucize - 4

Sekiz sezon boyunca rol aldığı Game of Thrones dizisinin ilk sezonunu tamamladıktan sonra 2011 yılında bir gün spor yaptığını belirten oyuncu, sanki lastik bir bantın beynini sıkıştırdığını hissettiğini söyledi.

Beyin anevrizması geçiren Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Hala konuşabilmem bir mucize - 5

Oyuncu, üçüncü sezonu tamamladıktan sonra anevrizmanın boyutunun iki katına çıktığını ve ameliyat olmak zorunda kaldığını belirtti.

Beyin anevrizması geçiren Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Hala konuşabilmem bir mucize - 6

Clarke, “Ameliyat başarısız olmuştu. Çok kanamam vardı ve doktorlar yeniden ameliyat olmazsam hayatta kalma şansımın düşük olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Beyin anevrizması geçiren Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Hala konuşabilmem bir mucize - 7

"BEYNİMİN BİR KISMI KULLANILMAZ HALDE"

BBC programı Sunday Morning’e konuşan 35 yaşındaki oyuncu, “Beynimin belirli bir kısmı kullanılamaz halde. Konuşabilmem ve hayatımı normal bir şekilde yaşayabilmem inanılmaz bir şey” dedi.

BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR?

Beyin anevrizması, beyindeki bir kan damarında olan çıkıntı veya baloncuklardır. Atardamar duvarının incelmesiyle ortaya çıkan anevrizma, beyin kanamasına sebep olabilir.

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