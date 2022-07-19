Beyin anevrizması geçiren Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke: Hala konuşabilmem bir mucize

Haberler - ntv.com.tr | 19.07.2022 - 12:34 - Son Güncelleme : 19.07.2022 - 12:47
HBO’nun ünlü dizisi Game of Thrones’daki Khaleesi karakteriyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, sağlık sorunları sonrası yaşadıklarını dile getirdi.
İki defa beyin anevrizması geçirdiğini belirten Clarke, hastalığının ardından halen konuşabildiğini ve bunu yapabilen çok az kişiden biri olduğunu söyledi.
2011 ve 2013 yıllarında iki kez beyin anevrizması geçiren ve beyin ameliyatı olan oyuncu, hastalığıyla ilgili detayları “A Battle for My Life” adlı yazısında paylaştı.
Sekiz sezon boyunca rol aldığı Game of Thrones dizisinin ilk sezonunu tamamladıktan sonra 2011 yılında bir gün spor yaptığını belirten oyuncu, sanki lastik bir bantın beynini sıkıştırdığını hissettiğini söyledi.
Oyuncu, üçüncü sezonu tamamladıktan sonra anevrizmanın boyutunun iki katına çıktığını ve ameliyat olmak zorunda kaldığını belirtti.
Clarke, “Ameliyat başarısız olmuştu. Çok kanamam vardı ve doktorlar yeniden ameliyat olmazsam hayatta kalma şansımın düşük olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.
BBC programı Sunday Morning’e konuşan 35 yaşındaki oyuncu, “Beynimin belirli bir kısmı kullanılamaz halde. Konuşabilmem ve hayatımı normal bir şekilde yaşayabilmem inanılmaz bir şey” dedi.
Beyin anevrizması, beyindeki bir kan damarında olan çıkıntı veya baloncuklardır. Atardamar duvarının incelmesiyle ortaya çıkan anevrizma, beyin kanamasına sebep olabilir.