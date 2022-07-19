Bikini defilesinde beraber yürüyen anne-kızı ayırt etmekte zorlandılar

Haberler - ntv.com.tr | 19.07.2022 - 11:28
Miami’de düzenlenen Swim Week’e ünlü fitness eğitmeni ve kızının podyumdaki yürüyüşü damga vurdu.
Fitness efsanesi Denise Austin ve model kızı Katie Austin, Sports Illustrated defilesinde podyumda beraber yürüdü.
Podyumda ele ele tutuşan anne-kız birbirinden samimi pozlar verdi.
65 yaşındaki Austin ve 29 yaşındaki kızı Katie’nin fit vücutları dikkat çekti.
Fitness eğitmeni “Kadınların hangi yaşta olursa olsun vücutları konusunda özgüvenli olmalarını istiyorum. 50 yaş üstündeki kadınlara daha sağlıklı bir yaşam stili için ilham vermeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.
Anne ve kız böyle bir anı paylaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.