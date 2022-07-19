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Bikini defilesinde beraber yürüyen anne-kızı ayırt etmekte zorlandılar

Haberler - ntv.com.tr | 19.07.2022 - 11:28

Fitness efsanesi Denise Austin, Miami Swim Week kapsamında podyuma kızı Katie Austin ile çıkarak ikonik bir ana imza attı. İkilinin fit görünümleri hangisi anne, hangisi kızı sorularına sebep oldu.

Bikini defilesinde beraber yürüyen anne-kızı ayırt etmekte zorlandılar - 1

Miami’de düzenlenen Swim Week’e ünlü fitness eğitmeni ve kızının podyumdaki yürüyüşü damga vurdu.

Bikini defilesinde beraber yürüyen anne-kızı ayırt etmekte zorlandılar - 2

Fitness efsanesi Denise Austin ve model kızı Katie Austin, Sports Illustrated defilesinde podyumda beraber yürüdü.

Bikini defilesinde beraber yürüyen anne-kızı ayırt etmekte zorlandılar - 3

Podyumda ele ele tutuşan anne-kız birbirinden samimi pozlar verdi.

Bikini defilesinde beraber yürüyen anne-kızı ayırt etmekte zorlandılar - 4

65 yaşındaki Austin ve 29 yaşındaki kızı Katie’nin fit vücutları dikkat çekti. 

Bikini defilesinde beraber yürüyen anne-kızı ayırt etmekte zorlandılar - 5

Fitness eğitmeni “Kadınların hangi yaşta olursa olsun vücutları konusunda özgüvenli olmalarını istiyorum. 50 yaş üstündeki kadınlara daha sağlıklı bir yaşam stili için ilham vermeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.

Bikini defilesinde beraber yürüyen anne-kızı ayırt etmekte zorlandılar - 6

Anne ve kız böyle bir anı paylaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

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