Bill Cosby suçlu bulundu

Haberler | 22.06.2022 - 08:33

84 yaşındaki Amerikalı komedyen Bill Cosby, 1975 yılında, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.

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ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu. Jüri, Cosby'nin cezasını açıkladı.

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84 yaşındaki komedyen Bill Cosby, 1975 yılında bir Playboy Malikanesi'nde reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu.

Bill Cosby suçlu bulundu - 3

O yıllarda 16 yaşında olan Judy Huth davadaki ifadesinde, bir parkta film çekerken tanıştığı Cosby'nin daha sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

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Jüri, komedyen Cosby'nin şimdi 64 yaşında olan Huth'a 500 bin dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

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2018 yılında, bir kadına 2004'te cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan Cosby, 10 yıl hapis cezası almıştı. Ancak daha sonra Pensilvanya Mahkemesi, iki yıldan uzun süredir hapiste bulunan Cosby'nin tahliyesine hükmetmişti.

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50'den fazla kadın Bill Cosby'i, 1960'ların ortasından itibaren kendilerine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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