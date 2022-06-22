Bill Cosby suçlu bulundu

Haberler | 22.06.2022 - 08:33
ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu. Jüri, Cosby'nin cezasını açıkladı.
84 yaşındaki komedyen Bill Cosby, 1975 yılında bir Playboy Malikanesi'nde reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu.
O yıllarda 16 yaşında olan Judy Huth davadaki ifadesinde, bir parkta film çekerken tanıştığı Cosby'nin daha sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.
Jüri, komedyen Cosby'nin şimdi 64 yaşında olan Huth'a 500 bin dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.
2018 yılında, bir kadına 2004'te cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan Cosby, 10 yıl hapis cezası almıştı. Ancak daha sonra Pensilvanya Mahkemesi, iki yıldan uzun süredir hapiste bulunan Cosby'nin tahliyesine hükmetmişti.
50'den fazla kadın Bill Cosby'i, 1960'ların ortasından itibaren kendilerine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı.