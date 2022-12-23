Bill Gates 'dibe vurduğu' anı paylaştı

"VAKIF ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ"

Çift, boşanmayı paylaştıkları açıklamada "27 yılda üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı, üretken yaşamlar sürmesini sağlamak için dünyanın her yerinde çalışan bir vakıf kurduk. Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve vakıf çalışmalarımızı sürdüreceğiz fakat hayatımızın bundan sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte devam edebileceğimize artık inanmıyoruz" ifadeleri yer almıştı.