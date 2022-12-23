Bill Gates 'dibe vurduğu' anı paylaştı

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates, 2021 yılında eşi Miranda French’den boşanmasını "dibe vurduğu anlardan" biri olarak niteledi.

Bill Gates 'dibe vurduğu' anı paylaştı - 1

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Gates Notes adındaki bloğunda özel hayatına dair samimi bir itirafta bulundu.

Bill Gates 'dibe vurduğu' anı paylaştı - 2

27 yıllık eşi Melinda French Gates ile ayrılıkları üzerine düşüncelerini paylaşan Gates, bu anı son yıllarda “dibe vurduğu anlardan biri” olarak tanımladı.

Babasının ölümünün de bu anlardan biri olduğunu belirten Gates, eşi Melinda ile "ilişkileri üzerine çok düşünüp çok çalıştıktan sonra" boşandıklarını duyurmuştu.

Bill Gates 'dibe vurduğu' anı paylaştı - 3

Dünyanın en büyük özel hayır kurumu olan Bill & Melinda Gates Vakfı'nı yürütmek için birlikte çalışmaya devam eden çift, 2021 yılında boşanmıştı.

Bill Gates 'dibe vurduğu' anı paylaştı - 4

"VAKIF ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ"

Çift, boşanmayı paylaştıkları açıklamada "27 yılda üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı, üretken yaşamlar sürmesini sağlamak için dünyanın her yerinde çalışan bir vakıf kurduk. Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve vakıf çalışmalarımızı sürdüreceğiz fakat hayatımızın bundan sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte devam edebileceğimize artık inanmıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Bill Gates 'dibe vurduğu' anı paylaştı - 5

"BENİM YAŞIMDAKİLER EMEKLİ OLDU BİLE"

Gates, boşanma itirafının ardından "Ekim ayında 67 oldum bu kadar yaşlandığıma inanmak güç. Amerika'da benim yaşımdaki çoğu insan emekli oldu bile! dedi.

Milyarder, "Dünyanın en zenginleri listesinde kaçıncı olduğumu umursamasam da zamanla listede gerileyecek ve tamamen listeden çıkacağım" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

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