Billie Eilish'ten anlamlı hareket

Haberler | 14.06.2022 - 13:54

Amerikalı şarkıcı Billie Eilish Londra'daki konserinde bunaltıcı sıcak hava ve yoğun kalabalık nedeniyle önlem amaçlı ara verdi. Seyirciye "Geri adım atın. İnsanlara alan açın" diye seslenen Eilish'in konseri üç dakika durdu.

Billie Eilish'ten anlamlı hareket - 1

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Billie Eilish, Londra'daki konserinde duyarlı bir davranışa imza attı.

Billie Eilish'ten anlamlı hareket - 2

Havanın sıcaklığı nedeniyle bayılan seyirciler olduğunu gören Eilish, sahne önündeki kalabalık dağılana kadar müziği durdurdu.

Billie Eilish'ten anlamlı hareket - 3

Seyircilerin uyarısı sayesinde bayılan seyirciyi farkeden müzisyen, "Geri adım atın. İnsanlara alan açın. Eğer biri bayılacak gibi duruyorsa birine haber verin" dedi.

Billie Eilish'ten anlamlı hareket - 4

Eilish, üç dakikalık aranın ardından yetkililere teşekkür ederek konserine devam etti.

Billie Eilish'ten anlamlı hareket - 5

Yıldız şarkıcı geçtiğimiz aylarda da Atlanta'da verdiği konser sırasında bir seyircinin nefes almakta zorlandığını görünce astım spreyi getirilene kadar konsere devam etmeyi reddetmişti.

Billie Eilish'ten anlamlı hareket - 6

Geçtiğimiz yıl Travis Scott’ın Astroworld Festivali’ndeki konseri sırasında 10 seyircinin ezilerek ölmesinin ardından konser alanlarındaki güvenliğe daha çok dikkat ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

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