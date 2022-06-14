Billie Eilish'ten anlamlı hareket

Haberler | 14.06.2022 - 13:54
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Billie Eilish, Londra'daki konserinde duyarlı bir davranışa imza attı.
Havanın sıcaklığı nedeniyle bayılan seyirciler olduğunu gören Eilish, sahne önündeki kalabalık dağılana kadar müziği durdurdu.
Seyircilerin uyarısı sayesinde bayılan seyirciyi farkeden müzisyen, "Geri adım atın. İnsanlara alan açın. Eğer biri bayılacak gibi duruyorsa birine haber verin" dedi.
Eilish, üç dakikalık aranın ardından yetkililere teşekkür ederek konserine devam etti.
Yıldız şarkıcı geçtiğimiz aylarda da Atlanta'da verdiği konser sırasında bir seyircinin nefes almakta zorlandığını görünce astım spreyi getirilene kadar konsere devam etmeyi reddetmişti.
Geçtiğimiz yıl Travis Scott’ın Astroworld Festivali’ndeki konseri sırasında 10 seyircinin ezilerek ölmesinin ardından konser alanlarındaki güvenliğe daha çok dikkat ediliyor.