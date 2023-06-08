Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'ın son hali gündem oldu

İlk oyunculuk deneyimini 5 yaşında "Kocamın Ailesi" dizisiyle yaşayan, daha sonra "Anne", "Bizim Hikaye", "Kızım", "Mucize Doktor", "Çocukluk" gibi birçok dizide rol alan Beren Gökyıldız, bir süredir ekranlarda yer almıyordu.
Şimdilerde 14 yaşında olan Beren Gökyıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğrafla gündem oldu.
Mezuniyet balosundan kareleri takipçileriyle paylaşan Gökyıldız'ın son halini görenler tanımakta zorlandı.
Mezuniyet için siyah uzun, yırtmaç detaylı bir elbise tercih eden Gökyıldız'ın pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Beren Gökyıldız'ın son hali...