Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'ın son hali gündem oldu

Henüz 5 yaşındayken ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız, büyüdü. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve 14 yaşına giren Gökyıldız'ın son halini görenler tanıyamadı.

Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'ın son hali gündem oldu - 1

İlk oyunculuk deneyimini 5 yaşında "Kocamın Ailesi" dizisiyle yaşayan, daha sonra "Anne", "Bizim Hikaye", "Kızım", "Mucize Doktor", "Çocukluk" gibi birçok dizide rol alan Beren Gökyıldız, bir süredir ekranlarda yer almıyordu.

N-LIFE HABERLERİ

Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'ın son hali gündem oldu - 2

SON POZLARI ÇOK KONUŞULDU

Şimdilerde 14 yaşında olan Beren Gökyıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğrafla gündem oldu.

Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'ın son hali gündem oldu - 3

Mezuniyet balosundan kareleri takipçileriyle paylaşan Gökyıldız'ın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'ın son hali gündem oldu - 4

Mezuniyet için siyah uzun, yırtmaç detaylı bir elbise tercih eden Gökyıldız'ın pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Beren Gökyıldız'ın son hali...

Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'ın son hali gündem oldu - 5
Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'ın son hali gündem oldu - 6
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