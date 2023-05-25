Bora Gencer: Babama kalp masajı yaptım ama kurtaramadık

Dün akşam saatlerinde oğlu ünlü sanatçı Bora Gencer’in evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan İlham Gencer hastanede hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından sevenleri Gencer ailesine taziye ziyaretlerinde bulundu.
Evde yattığı sırada bir anda fenalaşan ve kalbi duran Gencer’e oğlu kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı.
Hızlı bir şekilde özel bir hastaneye kaldırılan Gencer doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 100 yaşında hayata veda eden Gencer sevenlerini yasa boğdu.
Bodrum’da oğlu Bora Gencer’in evine akın eden sevenleri ve dostları gözyaşlarını tutamadı.
Bora Gencer babasının cenazesinin cuma namazının ardından kaldırılacağını söyledi. “Babasını kaybettiğinden dolayı üzgün olduğunu söyleyen Bora Gencer, “İki yıllık bir süre içerisinde uğraştık. Kız arkadaşım Ahu Atmaca’nın ve ailesinin çok büyük emekleri oldu. Ona emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vermiştik. Hem karakter olarak hem de vücut olarak sağlam bir insandı. Beklemiyorduk, bugün maalesef ani oldu" dedi.
"Evde fenalaşmış, ben geldiğimde kalp masajı yaptım babama" diyen Bora Gencer, "Uğraştım, daha sonra ambulans geldi. Hastaneye gittiler ve orada da uğraştılar ama babamı maalesef kaybettik. Cenazemizi cuma günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedeceğiz. Çok sevenleri vardı. Telefonum salise durmadı. Türkiye’de Atatürkçü, milliyetçi ve karakteri inanılmaz sağlam bir insandı" diye konuştu.