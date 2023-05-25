Bora Gencer: Babama kalp masajı yaptım ama kurtaramadık

Bora Gencer babasının cenazesinin cuma namazının ardından kaldırılacağını söyledi. “Babasını kaybettiğinden dolayı üzgün olduğunu söyleyen Bora Gencer, “İki yıllık bir süre içerisinde uğraştık. Kız arkadaşım Ahu Atmaca’nın ve ailesinin çok büyük emekleri oldu. Ona emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vermiştik. Hem karakter olarak hem de vücut olarak sağlam bir insandı. Beklemiyorduk, bugün maalesef ani oldu" dedi.