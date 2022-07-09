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Boris Johnson, düğün partisini Başbakanlık'a ait çiftlik evinde yapamayacak

Haberler | 09.07.2022 - 11:11

Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson’ın, bu ay başbakanlığın çiftlik evinde yapılması planlanan düğün partisi, çiftin mekan seçimine yönelik eleştiriler nedeniyle iptal edildi.

Boris Johnson, düğün partisini Başbakanlık'a ait çiftlik evinde yapamayacak - 1

İngiltere Başbakanı  (58) ve eşi Carrie Johnson’ın (34) bu ay başbakanlığın çiftlik evinde yapılması planlanan düğün partisi, çiftin mekan seçimine yönelik eleştiriler nedeniyle yapılmayacak.

Boris Johnson, düğün partisini Başbakanlık'a ait çiftlik evinde yapamayacak - 2

BU AY İÇERİSİNDE PARTİ YAPACAKLARDI

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Westminster Katedrali'nde sade bir törenle evlenen çift, temmuz ayı içerisinde başbakanlığın 16. yüzyıldan kalma kır evi ‘Chequers’ da düğün partisi düzenlemeyi planlıyordu.

Boris Johnson, düğün partisini Başbakanlık'a ait çiftlik evinde yapamayacak - 3

“ALTERNATİF MEKANLARA BAKILACAK”

Başbakanlığa yakın bir kaynak konuya ilişkin BBC’ye, hiçbir şeyin kesinleşmediğini ve artık alternatif bir mekana bakılacağını söyledi.

Boris Johnson, düğün partisini Başbakanlık'a ait çiftlik evinde yapamayacak - 4

YAKIN DOSTLARIYLA DA KUTLAMAK İSTEDİLER

Çift, geçtiğimiz yıl az sayıda katılımın olduğu bir törenle hayatlarını birleştirdiği için, tekrardan aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir partiyle birlikteliklerini kutlamak istemişti.

Öte yandan çift, balayılarını da ertelemişti.

Boris Johnson, düğün partisini Başbakanlık'a ait çiftlik evinde yapamayacak - 5

ASIL NEDEN GÖREVİNDEN İSTİFA ETMESİ

Kararın, İngiltere Başbakanı Johnson'ın geçtiğimiz perşembe günü iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmesiyle, gözlerin üzerine çevrilmesi sonucu değiştiği belirtiliyor.

Boris Johnson, düğün partisini Başbakanlık'a ait çiftlik evinde yapamayacak - 6

Londra'nın kuzey batısında Buckinghamshire bölgesinde yer alan çiftlik evi, hem başbakanların resmi ikametgahı olarak kullandığı bir yer hem de özel konukları ağırlamak ve bazı özel kabine toplantıları yapmak amacıyla kullanılıyordu.

İşte başbakanlığın çiftlik evinden yansıyan kareler...

Boris Johnson, düğün partisini Başbakanlık'a ait çiftlik evinde yapamayacak - 7
Boris Johnson, düğün partisini Başbakanlık'a ait çiftlik evinde yapamayacak - 8
Boris Johnson, düğün partisini Başbakanlık'a ait çiftlik evinde yapamayacak - 9
Boris Johnson, düğün partisini Başbakanlık'a ait çiftlik evinde yapamayacak - 10

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