Boris Johnson, düğün partisini Başbakanlık'a ait çiftlik evinde yapamayacak

Haberler | 09.07.2022 - 11:11
İngiltere Başbakanı Boris Johnson (58) ve eşi Carrie Johnson’ın (34) bu ay başbakanlığın çiftlik evinde yapılması planlanan düğün partisi, çiftin mekan seçimine yönelik eleştiriler nedeniyle yapılmayacak.
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Westminster Katedrali'nde sade bir törenle evlenen çift, temmuz ayı içerisinde başbakanlığın 16. yüzyıldan kalma kır evi ‘Chequers’ da düğün partisi düzenlemeyi planlıyordu.
Başbakanlığa yakın bir kaynak konuya ilişkin BBC’ye, hiçbir şeyin kesinleşmediğini ve artık alternatif bir mekana bakılacağını söyledi.
Çift, geçtiğimiz yıl az sayıda katılımın olduğu bir törenle hayatlarını birleştirdiği için, tekrardan aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir partiyle birlikteliklerini kutlamak istemişti.
Öte yandan çift, balayılarını da ertelemişti.
Kararın, İngiltere Başbakanı Johnson'ın geçtiğimiz perşembe günü iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmesiyle, gözlerin üzerine çevrilmesi sonucu değiştiği belirtiliyor.
Londra'nın kuzey batısında Buckinghamshire bölgesinde yer alan çiftlik evi, hem başbakanların resmi ikametgahı olarak kullandığı bir yer hem de özel konukları ağırlamak ve bazı özel kabine toplantıları yapmak amacıyla kullanılıyordu.
İşte başbakanlığın çiftlik evinden yansıyan kareler...