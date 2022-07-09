Boris Johnson, düğün partisini Başbakanlık'a ait çiftlik evinde yapamayacak

Londra'nın kuzey batısında Buckinghamshire bölgesinde yer alan çiftlik evi, hem başbakanların resmi ikametgahı olarak kullandığı bir yer hem de özel konukları ağırlamak ve bazı özel kabine toplantıları yapmak amacıyla kullanılıyordu.

İşte başbakanlığın çiftlik evinden yansıyan kareler...