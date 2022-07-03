Boris Johnson'ın Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile sert tokalaşması gündem oldu

YORUM YAĞDI

Twitter'da bir kullanıcı Başbakan Jacinda Ardern'i etiketleyerek "Sevgili @jacindaardern, lütfen parmaklarınızı sayın" derken, "Boris resmen kadının kolunu koparacaktı, bu çok kaba" yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı da "Jacinda Ardern neredeyse sağ kolunu kaybediyordu" diye yazdı.

Bir Twitter kullanıcısı, "Ardern'in bütün vücudu Boris tarafından sarsıldı. Her an havalanmasını bekliyordum" dedi.