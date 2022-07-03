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Boris Johnson'ın Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile sert tokalaşması gündem oldu

Haberler | 03.07.2022 - 11:44 - Son Güncelleme : 03.07.2022 - 12:45

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, salgından bu yana ilk kez İngiltere'yi ziyaret etti. Ancak ziyaretten çok, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kendisi ile çok sert tokalaştığı anlar gündem oldu.

Boris Johnson'ın Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile sert tokalaşması gündem oldu - 1

Başbakanı Jacinda Ardern, Covid-19 salgınından bu yana ilk kez İngiltere'yi ziyaret etti.

Ardern'in İngiltere'deki ilk duraklarından biri, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Başbakan ile görüşmekti. İkili, 10 Numara'nın önünde basına poz verdi ancak o anlarda en çok Johnson'ın Ardern ile sertçe tokalaması konuşuldu.

Boris Johnson'ın Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile sert tokalaşması gündem oldu - 2

Johnson'ın Ardern'in elini kuvvetli bir şekilde sıktığı anlar kısa sürede gündem olurken sosyal medyada da pek çok yorum yapıldı.

Boris Johnson'ın Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile sert tokalaşması gündem oldu - 3

YORUM YAĞDI

Twitter'da bir kullanıcı Başbakan Jacinda Ardern'i etiketleyerek "Sevgili @jacindaardern, lütfen parmaklarınızı sayın" derken, "Boris resmen kadının kolunu koparacaktı, bu çok kaba" yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı da "Jacinda Ardern neredeyse sağ kolunu kaybediyordu" diye yazdı.

Bir Twitter kullanıcısı, "Ardern'in bütün vücudu Boris tarafından sarsıldı. Her an havalanmasını bekliyordum" dedi. 

Boris Johnson'ın Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile sert tokalaşması gündem oldu - 4

Ardern ve Johnson gündem olan tokalaşmanın ardından ikili görüşme için Başbakanlık Ofisi'ne geçti.

Boris Johnson'ın Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile sert tokalaşması gündem oldu - 5

Tokalaşmanın ardından iki başbakan, Başbakanlık Ofisi'nde poz verdi.

N-LIFE HABERLERİ

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