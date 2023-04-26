Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması

Geçen Ağustos ayında dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından Demet Özdemir'in evi terk ettiği iddia edilmişti. Sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla boşanacaklarını duyuran çift, söylentilere göre birlikte olan fotoğraflarını resmen boşandıkları gün silecek.

Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 1

Geçtiğimiz yaz görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. İkilinin bir süredir ayrı olduğu ve Koç'un barışmak için mücadele ettiği de iddialar arasındaydı.

N-LIFE HABERLERİ

Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 2

Demet Özdemir’in Koç’un başrolünde yer aldığı "Özür Dilerim" filminin galasına katılmaması ise ayrılık söylentillerini güçlendirmişti.

Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 3

28 Ağustos’ta nikah masasına oturan çift, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 4

Boşanma sürecinde olan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. 

Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 5

Takvim'in haberine göre; sosyal medyada beraber fotoğrafı olan çift, boşanmayı bekliyor.

Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 6

RESMEN BOŞANMAYI BEKLİYORLAR

Söylentilere göre, Instagram'dan birbirlerini takip eden ve beraber fotoğraflarını silmeyen ikili, boşanma sonuçlanır sonuçlanmaz hamlede bulunacak.

Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 7

Özdemir ile Koç'un, resmen ayrıldıktan sonra birlikte olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan sileceği ancak takipleşmeye bir süre daha devam edeceği iddia edildi.

Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 8

KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Özdemir ile yollarını ayırma kararı alan Oğuzhan Koç, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz." 

Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 9

Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çiftin düğünü Sarıyer'de bir otelde gerçekleşmişti.

Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 10

Özdemir, nikah töreni ve  kutlama sırasında olmak üzere iki farklı gelinlik tercih etmişti.

Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 11

Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı yapmıştı.

Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 12
Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 13
Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 14
Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 15
Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 16
Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması - 17
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