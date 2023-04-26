Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması

Geçtiğimiz yaz görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. İkilinin bir süredir ayrı olduğu ve Koç'un barışmak için mücadele ettiği de iddialar arasındaydı.
Demet Özdemir’in Koç’un başrolünde yer aldığı "Özür Dilerim" filminin galasına katılmaması ise ayrılık söylentillerini güçlendirmişti.
28 Ağustos’ta nikah masasına oturan çift, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını duyurdu.
Boşanma sürecinde olan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in haberine göre; sosyal medyada beraber fotoğrafı olan çift, boşanmayı bekliyor.
Söylentilere göre, Instagram'dan birbirlerini takip eden ve beraber fotoğraflarını silmeyen ikili, boşanma sonuçlanır sonuçlanmaz hamlede bulunacak.
Özdemir ile Koç'un, resmen ayrıldıktan sonra birlikte olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan sileceği ancak takipleşmeye bir süre daha devam edeceği iddia edildi.
Özdemir ile yollarını ayırma kararı alan Oğuzhan Koç, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz."
Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çiftin düğünü Sarıyer'de bir otelde gerçekleşmişti.
Özdemir, nikah töreni ve kutlama sırasında olmak üzere iki farklı gelinlik tercih etmişti.
Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı yapmıştı.