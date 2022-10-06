Böyle diyet görülmedi! Nurgül Yeşilçay zayıflama sırlarını anlattı: 16 saat aç kalıyorum

Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vuran oyuncu Nurgül Yeşilçay (46), 16 saat aç kalarak zayıfladığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum" diye konuştu.

Böyle diyet görülmedi! Nurgül Yeşilçay zayıflama sırlarını anlattı: 16 saat aç kalıyorum - 1

Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde verdiği kilolar sayesinde sosyal medyadan paylaştığı pozlarıyla adından söz ettiriyor.


Böyle diyet görülmedi! Nurgül Yeşilçay zayıflama sırlarını anlattı: 16 saat aç kalıyorum - 2

Nasıl zayıfladığını anlatan 46 yaşındaki oyuncu, "Gece yemek yemeyi bıraktım" dedi


Böyle diyet görülmedi! Nurgül Yeşilçay zayıflama sırlarını anlattı: 16 saat aç kalıyorum - 3

Aralıklı oruç diyeti ile zayıfladığını söyleyen Yeşilçay, "16 saat aç kalıyorum. Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum" diye konuştu.

Böyle diyet görülmedi! Nurgül Yeşilçay zayıflama sırlarını anlattı: 16 saat aç kalıyorum - 4

Vücuduna daha çok doğal ürünler kullanmayı tercih ettiğini dillendiren Yeşilçay, gözaltı torbalarına yumurta akı, selülitleri için filtre kahve kullandığını dile getirdi.

Böyle diyet görülmedi! Nurgül Yeşilçay zayıflama sırlarını anlattı: 16 saat aç kalıyorum - 5

Yeşilçay son olarak Son Nefesime Kadar dizisiyle ekranlarda boy göstermişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER